Azul Guaita de « Rebelde » partage une photo de son audition

Azul Guaita partage une photo de son audition pour Rebelde

La jeune et belle actrice Bleu Guaita Il a récemment partagé une photo de son audition pour la nouvelle série Rebelde, qui a été créée il y a quelques jours sur la célèbre plateforme de Netflix.

C’est vrai, Azul a partagé quelques souvenirs avec ses fans pour célébrer la première de la série sur Netflix.

Comme vous vous en souvenez peut-être, tout au long de ce mercredi 5 janvier, le série de Netflix, « Rebelde », a réussi à être une tendance dans les réseaux sociaux car les huit épisodes de la première saison de ce redémarrage ont été publiés, qui à travers ses chapitres rappelle les membres précédents tels que « Roberta Pardo » (Dulce María) et « Mía Colucci » (Anahi).

Cela peut vous intéresser : Netflix : Connaître toutes ses premières du 3 au 9 janvier

En fait, plusieurs personnages de la telenovela de Televisa sont maintenant de retour, comme « Celina Ferrer » (Estefanía Villarreal), qui est maintenant la réalisatrice de « EWS » et « Pilar Gandía » (Karla Cossío), qui maintenant elle est la mère de « Jana » (Azul Guaita), l’un des protagonistes du redémarrage de « Rebelde ».

Il convient de noter que la jeune actrice, qui compte près de 700 000 abonnés sur le célèbre réseau social Instagram et vit sans aucun doute le rêve de gloire et de popularité en partageant les couvertures des magazines dans lesquels elle joue sur ce réseau social.

En fait, concernant la première de la série, Azul a partagé dans ses histoires une photographie de son audition d’il y a deux ans.

Elle incarne une « popstar » qui, après un « one hit wonder », cherche à donner de la crédibilité à sa carrière en étudiant dans un centre musical pédagogique performant, le « EWS ».

Je suis parti de là sans savoir à quoi cela servait, sans savoir que cela allait changer ma vie. Que ferait une famille à qui je parle tous les jours. Et que vous (ses fans) rejoindriez la famille », peut-on lire sur la photographie qu’il a partagée.

De plus, dans la série, les enfants de Bárbara Mori et Omar Chaparro, Sergio Mayer Mori et Andrea Chaparro, sont également des protagonistes parmi d’autres acteurs argentins et colombiens.

D’autre part, depuis sa création en 2004, Rebelde s’est imposé comme l’une des telenovelas les plus regardées au Mexique, et a également donné naissance à un concept musical qui a conduit ses protagonistes à fouler les scènes les plus importantes du continent.

Ainsi, 18 ans après ce phénomène télévisuel et musical, Netflix sort un spin-off de cette histoire avec un label qui fait allusion à la diversité et avec lequel ils cherchent à conquérir une nouvelle génération.

La diversité est quelque chose qui caractérise Rebelde, à commencer par le fait que le casting est composé d’acteurs de nationalités différentes, nous avons tous des façons de penser différentes, les genres musicaux sont également différents et il y a des personnages différents. Raconter cette histoire d’une manière si diversifiée est ce qui la rend spéciale « , a déclaré Alejandro Puente à M2.