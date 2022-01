Azul Guaita est Jana Cohen Gandía dans Rebelde de Netflix : interview

Jordi Linares (JL) : Comment s’est passé le moment où ils vous ont dit que vous gardiez le rôle ?

Bleu Guaita (AG) : J’ai d’abord fait le casting, puis j’ai rappelé, mais ils ne m’ont pas dit pourquoi. C’était super top secret, personne ne savait ce que c’était. Et j’ai dit, bon, c’est une série musicale, c’est cool ! Au début je n’allais pas pouvoir y aller (au call back) car j’enregistrais autre chose mais les temps se sont améliorés et j’ai pu y aller, j’en remercie l’univers ! Une semaine plus tard, ils ont dit : « Hé, tu es resté. Et je « D’accord, mais qu’est-ce que c’est? » et puis ils m’ont dit que j’étais un rebelle, ils m’ont tout expliqué, j’ai lu les chapitres et je suis tombé amoureux de l’histoire.

JL : Avec les emplois que vous avez eus auparavant, vous avez déjà une base de fans qui suit beaucoup votre carrière et vous aime beaucoup, comment ont-ils pris cette nouvelle ?

AG : Oh, incroyable ! Chaque projet que je fais, ils le soutiennent beaucoup. Alors ils sont super excités. Je pense que les réseaux sociaux aident beaucoup à pouvoir vivre beaucoup avec les gens qui te soutiennent et j’adore ça.

JL : On sait aussi que le projet a reçu de la haine, ils ont même sorti cette campagne « Hello haters », comment gérez-vous ces commentaires ?

AG : Eh bien, je pense que depuis mon premier projet, il y avait toujours de la haine. Comme pour tout, tout le monde ne va pas aimer ça ou tout le monde ne va pas être excité. Ce qui est très difficile pour moi, c’est qu’ils sont très fermés à ne plus vouloir le voir car ils pensent que « ce ne sera pas comme Rebelde, ils n’atteignent même pas ses talons » et non! parce que c’est totalement différent, c’est une histoire complètement différente, des personnages complètement différents. En fait, ils existent tous dans cet univers, Mía Colucci et ils sont tous là, donc évidemment ce n’est pas le même, car il existe déjà, et je pense qu’au final ceux qui m’ont beaucoup soutenu, c’est le casting . On se dit « ce message m’est arrivé » et puis, « l’ignore, c’est-à-dire neta, arrête de lire les messages » et c’est difficile, c’est difficile, oui, mais je pense qu’avec le temps, tu obtiens habitué et vous l’ignorez simplement. Si vous voyez plus les gentils commentaires.

/ Netflix Rebel (Photos : Alex Cordova pour ELLE México)