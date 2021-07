AZRE a ajouté une capacité CC plus élevée à ses usines existantes et amélioré l’efficacité pour garantir des facteurs de charge de l’usine (PLF) plus élevés. Cela s’est traduit par un PLF pour l’EX21 de 20,9% contre 19,5% pour l’EX20 malgré un isolement défavorable au cours de l’année.

Azure a fait preuve d’une grande discipline, à notre avis, et a continué à rester concentré sur la réduction des coûts et l’amélioration de ses PLF : AZRE a ajouté une capacité CC plus élevée à ses usines existantes et amélioré l’efficacité pour assurer des facteurs de charge des usines (PLF) plus élevés. Cela s’est traduit par un PLF pour l’EX21 de 20,9% contre 19,5% pour l’EX20 malgré un isolement défavorable au cours de l’année. Nous avons également vu la société faire preuve d’une grande retenue dans les offres où les tarifs sont tombés en dessous de Rs2/kWh. Notre analyse de ses tendances historiques d’enchères met également en évidence qu’il n’a pas été le plus bas soumissionnaire la plupart du temps et même lorsqu’il remporte des offres, il n’a pas toujours été le plus bas, démontrant des enchères matures.

Mais cela ne suffit pas, à notre avis, car les problèmes typiques de toute industrie naissante, les problèmes de réglementation, l’intensité concurrentielle croissante, l’incertitude des prix des modules et les retards dans la signature des accords sont susceptibles de maintenir les rendements limités et la croissance incertaine : nous pensons que l’industrie est encore à signer des PPA pour les lettres d’attribution dans la mesure de c22 GW de capacité faute de demande des discoms d’État. Azure a également des PPA non signés pour 4 GW de capacité et des informations récentes suggèrent le potentiel de révisions à la baisse des tarifs de 10 à 13 % (Mercom India, 6 juillet 2021). Les prix des modules solaires ont cependant augmenté et les fabricants de modules qui ne sont pas en mesure d’absorber l’augmentation des coûts tentent de revenir sur leurs contrats signés. Cela est susceptible de réduire les TRI attendus des projets déjà soumissionnés. Alors que l’incertitude demeure dans l’industrie et qu’une certaine consolidation est en cours, l’industrie des énergies renouvelables continue de voir de nouveaux entrants. Nous voyons maintenant des entités cotées qui ont jusqu’à présent évité les appels d’offres serrés et des sociétés d’énergie anciennes appartenant au gouvernement avec de faibles coûts d’investissement qui cherchent à ajouter des références vertes.

Maintenir la cote de maintien ; augmenter le TP à 27,50 $ (au lieu de 27,00 $) : bien que nous aimions l’approche commerciale de l’entreprise, l’environnement reste difficile et les incertitudes continuent de perturber la trajectoire de croissance et de rentabilité. Nous intégrons nos nouvelles hypothèses sur les prix des modules solaires, l’installation de la capacité, l’évaluation fiscale et les nouvelles hypothèses tarifaires pour 4 GW de capacité. Cela se traduit par des changements dans nos estimations de revenus pour les exercices 22e/23e de (-)374%/(+)19,9% car la base des revenus est très faible. Nous introduisons et intégrons notre estimation pour FY24e. Nous évaluons l’action en utilisant une méthodologie DCF, en supposant un coût des capitaux propres de 13% (inchangé) pour arriver à notre juste valeur pour la fin de l’EX22E, que nous actualisons de neuf mois pour arriver à notre nouveau TP de 27,50 $ (auparavant 27,00 $), reflétant nos changements d’estimation.

