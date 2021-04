Azure vend son activité solaire sur les toits pour Rs 537 crore

Les 4 GW restants de la société ont reçu une lettre d’attribution mais leurs accords d’achat d’électricité n’ont pas encore été signés avec la Solar Energy Corporation of India (SECI).

Azure Power Global a signé un accord contraignant pour vendre son portefeuille de toits solaires à Radiance Renewables pour Rs 536,5 crore. La société, cotée à la Bourse de New York, s’attend à recevoir le produit de la vente avant le 31 décembre 2021.

La capacité solaire sur les toits d’Azure de 167 mégawatts (MW) comprend 151 MW de projets installés et 16 MW de projets en construction. «Cette vente, la toute première vente d’actifs dans l’histoire d’Azure Power, illustre l’engagement de l’entreprise envers la discipline du capital», a déclaré Ranjit Gupta, PDG d’Azure Power. Sur le portefeuille solaire pan-indien d’Azure de 6,9 ​​gigawatts (GW), 2 GW sont opérationnels et 0,9 GW sont en construction.

Les 4 GW restants de la société ont reçu une lettre d’attribution mais leurs accords d’achat d’électricité n’ont pas encore été signés avec la Solar Energy Corporation of India (SECI). La capacité non liée d’Azure fait partie des 12 projets de GW attribués lors de la première vente aux enchères pour le programme solaire lié à la fabrication, à travers lequel Adani Green Energy construira une capacité de production de 8 GW et Azure développera 4 GW et fournira de l’électricité à Rs 2,92 / unité. Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés vont également construire 3 GW de capacités de production solaire dans le pays (Adani 2 GW et Azure 1 GW).

Radiance, l’acheteur du portefeuille sur les toits d’Azure, est une filiale à 100% de Green Growth Equity Fund qui est géré par EverSource Capital. Radiance gère désormais une capacité opérationnelle de 95 MW dans le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Chhattisgarh, le Telangana et le Rajasthan et compte près de 40 MW de projets en construction et 60 MW supplémentaires en développement.

