B Medical Systems inaugure une usine de fabrication au Gujarat pour produire des produits médicaux de la chaîne du froid

Construit avec un investissement de plus de Rs 100 crore, l’installation a une capacité de production annuelle de 100 000 unités de produits médicaux de la chaîne du froid.

B Medical Systems, un leader mondial des solutions de chaîne du froid médical, dont le siège est au Luxembourg, a inauguré sa nouvelle usine de fabrication indienne à Mundra, dans le Gujarat, pour produire des produits de chaîne du froid médical.

Construit avec un investissement de plus de 100 crores de roupies, l’installation a une capacité de production annuelle de 100 000 unités de produits médicaux de la chaîne du froid tels que des réfrigérateurs à vaccins, des congélateurs et des boîtes de transport, qui peuvent également être rapidement étendues en fonction de la demande.

L’usine de Mundra est la toute première usine de fabrication de l’entreprise en dehors de l’Europe et devrait générer des centaines d’opportunités d’emploi dans la région de Kutch.

Le Premier ministre (PM) luxembourgeois Xavier Bettel, a honoré l’occasion et a déclaré dans son message : « Je suis très satisfait que le premier sommet virtuel que j’ai organisé avec le PM indien Narendra Modi il y a un peu plus d’un an ait porté ses fruits si rapidement. En moins d’un an, l’équipe de B Medical Systems a mis en place ce site de production Make in India et a commencé à produire des équipements de chaîne du froid médical dans l’État du Gujarat, que je tiens à féliciter pour sa facilité d’investissement.

Il a également remercié le Premier ministre indien, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé et du Bien-être familial, le gouvernement du Gujarat, Invest India et Indextb pour leur soutien dans le voyage de B Medical Systems en Inde.

Parshottam Rupala, ministre de la pêche, de l’élevage et de la production laitière de l’Union, du gouvernement indien, a dévoilé le premier réfrigérateur/congélateur et/ou congélateur multimode pour vaccins fabriqué en Inde de B Medical Systems qui jouera un rôle important dans l’amélioration de la Programme national de contrôle des maladies animales.

« J’adresse mes félicitations aux Premiers ministres indien et luxembourgeois dont le leadership visionnaire a abouti au lancement de ce projet bilatéral, qui sauvera non seulement des millions de vies humaines mais aussi des vies animales. Il répondra non seulement aux exigences de l’écosystème de la santé humaine, mais également de l’écosystème de la santé animale », a déclaré Rupala.

L’usine a été inaugurée par l’ambassadrice du Grand-Duché de Luxembourg en Inde Peggy Frantzen en présence de Rakshit Shah, Directeur Exécutif d’Adani Ports et SEZ, Dr. Naveen Thacker, Président, International Pediatric Association, Dr. Upendra S. Kinjawadekar (Président Élu -2022, Indian Association of Pediatrics) et le Dr Bakul Parekh, (président – ​​2020, Indian Academy of Pediatrics)

La cérémonie d’ouverture a également été marquée par des messages vidéo et des notes du ministre en chef du Gujarat Bhupendra Rajnikant Patel, Sandeep Chakravorty, du président de la Fondation Adani, du Dr Priti G Adani, du directeur général d’Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, Karan Adani , PDG, Invest India, Deepak Bagla, secrétaire adjoint, ministère des Affaires étrangères, gouvernement indien et plusieurs autres dignitaires. Rakshit Shah, directeur exécutif d’Adani Ports et de SEZ, a dévoilé les mémoires « Our Make in India Journey » de B Medical System India Pvt Ltd, présentant le parcours de l’entreprise au cours de l’année écoulée.

« Depuis plus de quatre décennies, B Medical Systems fournit des produits technologiques de pointe à travers le monde depuis le Luxembourg. Aujourd’hui, nous avons trouvé notre résidence secondaire à Mundra, dans les locaux du Groupe Adani. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude et aussi pour témoigner du niveau incroyable de soutien que nous avons reçu de tout le monde, y compris le gouvernement de l’Inde, le gouvernement du Luxembourg, le gouvernement du Gujarat et les ambassades de l’Inde et du Luxembourg, juste pour n’en citer que quelques-uns », a déclaré Luc Provost, PDG de B Medical Systems dans son message de circonstance.

« C’est un rêve devenu réalité et un moment historique pour B Medical Systems. Pouvoir soutenir l’infrastructure de santé de l’Inde est un honneur pour nous. Nous apportons une technologie de pointe et des innovations qui fourniront une chaîne du froid médical fiable dans toutes les régions du pays. L’ouverture de cette installation témoigne de notre engagement envers l’initiative « Make in India » du gouvernement indien et notre vision est de faire de l’Inde la capitale mondiale de la chaîne du froid des vaccins », a déclaré Jesal Doshi, PDG de B Medical Systems India Pvt. Ltd.

B Medical Systems India Pvt Ltd a été créée au début de 2021 après que B Medical Systems a reçu l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, d’établir une usine de production en Inde pour soutenir les efforts de vaccination du pays à la suite du sommet bilatéral virtuel entre l’Inde et le Luxembourg le 19 novembre 2020.

