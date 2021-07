B Michael parle de Virgin Gorda et des plans de commerce électronique – WWD

in

B Michael a été chargé de gérer les intérieurs textiles de la Villa Symbio à Virgin Gorda, l’une des îles Vierges britanniques.

Myrna Colley-Lee, qui a conçu et exploite la villa, a recruté la designer pour créer de la literie, du linge de table et même des articles comme des tissus de parapluie. Colley-Lee, qui travaille également comme costumière pour le théâtre, est une cliente et amie de longue date et le couple s’est rencontré il y a des années. « J’ai été vraiment honoré lorsqu’elle m’a demandé de collaborer avec eux pour mettre à jour les intérieurs de la villa. Il a été créé pour une célébrité », a déclaré Michael, refusant d’identifier l’individu.

Après avoir visité la propriété avec le cofondateur et chef de la direction de sa marque éponyme, Mark-Anthony Edwards, il y a quelques années, Michael reviendra pour terminer le projet afin d’être prêt cet automne pour la saison à venir.

Les intérieurs étaient un nouveau terrain pour le designer mais un défi bienvenu. «Je suis un architecte d’intérieur frustré, donc cela fait bien sûr appel à cela en moi. En grandissant, ma mère changeait toujours les choses dans notre maison et me consultait sur les couleurs et ainsi de suite. Il a toujours été présent. Maintenant que nous regardons les choses que nous avons toujours voulu faire, cela est devenu l’un de ces projets », a-t-il déclaré.

Développer des modèles est particulièrement excitant sur le plan créatif. Lors de son précédent séjour à la villa, Michael a pris des photos des compositions florales qu’il avait faites en éliminant les fleurs du jardin. Ces photos ont inspiré certains des motifs utilisés dans les textiles. “Tout vient vraiment de l’espace et fera partie intégrante de ce qui s’y passe”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il concevait également des vêtements de villégiature légers et tropicaux qui seront vendus sur le site Symbio.

Le projet Virgin Gorda a montré à Michael la possibilité de développer une ligne domestique, ce qu’il attend avec impatience à mesure qu’il avance. Pendant la fermeture, lui et Edwards ont pris le temps de remodeler l’entreprise, qui comprendra une collection de prêt-à-porter de créateurs qui sera vendue via le premier effort de commerce électronique de l’entreprise l’année prochaine.

Ce sont des opportunités tangibles supplémentaires comme celles-ci qui donnent à Michael l’espoir que la représentation peut s’améliorer dans l’industrie. « Tangible signifie que nous détenons une participation dans l’entreprise, dans l’industrie. C’est ce sur quoi Mark-Anthony et moi nous concentrons pour notre propre entreprise. C’est vraiment là que réside la différence — c’est économique. Avoir des capitaux propres dans l’industrie est le plus important », a-t-il déclaré. « Par équité, je veux dire que nous avons une certaine propriété dans l’industrie. C’est une industrie mondiale de 3 000 milliards de dollars. En tant qu’entreprises appartenant à des Noirs dans l’industrie de la mode, nous avons très peu de capitaux propres, ce qui signifie la propriété là où nous sommes à la table, nous pouvons prendre des décisions et nous sommes parties prenantes. »

Pour aller de l’avant avec les plans, Michael a déclaré que la mobilisation de capitaux faisait toujours partie de l’ordre du jour. Le faire en tant que créateur de couleurs, car beaucoup ont été historiquement exclus de l’accès au capital « est une chose très spécifique », a-t-il déclaré. « Les conversations sont [becoming] Plus facile. L’amélioration se produira lorsqu’un capital réel sera levé. Mais un vrai capital qui nous permet d’être vraiment compétitifs verticalement pour avoir un autre type de présence.

Prévoir de retourner à Virgin Gorda pour terminer le projet pourrait mener à d’autres inspirations, a-t-il déclaré. « Je l’appelle le paradis parce que vous ne pouvez rien faire d’autre que vous imprégner de ce qui s’y trouve. Ce n’est pas comme aller à Porto Rico ou sur l’une des îles où il y a beaucoup d’activité. Il y a The Baths, qui se trouve dans l’océan et est l’une de ces grandes formations rocheuses dans lesquelles vous pouvez passer quelques heures à marcher. C’est ce qu’on appelle un événement. C’est comme arrêter le monde et partir.