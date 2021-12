B2B Ed-Tech et le besoin pour les organisations de faire monter en compétence leurs employés

La crise de l’apprentissage induite par la pandémie et la quatrième révolution industrielle ont rendu nécessaire de réimaginer l’éducation et de l’aligner sur la transformation technologique sans précédent. Financial Express Online rattrapé Deepshikha Kumar, fondatrice de SpeakIn et un ancien de l’ISB et de Wharton et une femme leader primée pour parler de SpeakIn, B2B Ed-Tech et de la nécessité pour les organisations de perfectionner leurs employés. Extraits :

Parlez-nous du parcours de SpeakIn.

SpeakIn a commencé comme un réseau de vrais experts, pas seulement de célébrités, où nous les avons engagés dans des sessions de prise de parole, des formations et des événements sur le terrain. Pendant la pandémie, nous sommes passés à un modèle en ligne et avons intégré du contenu dans d’autres formats – vidéos, blogs, podcasts. Aujourd’hui, la plateforme SpeakIn tous ces modes d’apprentissage avec plus de 18000 experts

Quels défis avez-vous rencontrés au démarrage et comment les avez-vous surmontés ?

Le plus grand défi lors du démarrage était de produire un service comme une expertise qui était opaque, manuel et criblé d’asymétrie d’information. Grâce à de multiples itérations, aux commentaires des clients et des experts, et à notre compréhension de notre domaine, nous avons pu créer un produit qui résout tous ces problèmes.

Comment fonctionne votre plateforme SpeakIn ?

La plateforme SpeakIn héberge l’apprentissage sous forme de coaching 1:1, de sessions d’apprentissage en direct, de modules d’apprentissage en ligne, de blogs et de podcasts. Les employés de notre organisation cliente peuvent se connecter sur SpeakIn et obtenir un apprentissage personnalisé dans le format de leur choix.

Que faites-vous au niveau de la valeur ajoutée pour rendre votre plateforme plus excitante ?

Pour offrir plus de valeur à nos clients, nous déployons des systèmes de recommandation avancés en utilisant les contributions de leur leadership L&D, l’historique d’utilisation et les tendances actuelles qui permettent l’apprentissage le plus pertinent et le plus impactant.

Deepshikha Kumar, fondateur et PDG, SpeakIn

Quelle est la seule chose qui vous distingue de vos concurrents ?

Ce qui distingue SpeakIn de ses concurrents, c’est le format d’apprentissage mixte multimodal sur une seule plate-forme. Cela permet d’hyper-personnaliser le contenu en fonction des besoins tout en le faisant évoluer dans l’ensemble d’une organisation cliente.

Parlez-nous des fonds que vous collectez et comment ils vont aider votre modèle d’entreprise ?

Avec la prochaine ronde de financement, nous utiliserons l’investissement dans la création d’un produit qui répond aux normes mondiales et en même temps investirons dans le marketing et le renforcement de la marque sur les marchés internationaux pour élargir notre portée.

À l’avenir, quels seront vos principaux domaines d’intervention ? Quels sont vos projets d’extension ?

Le principal domaine d’intérêt pour l’avenir serait l’expansion internationale sur des marchés comme les régions MENA et APAC. Nous gagnons déjà beaucoup de terrain et nous prévoyons d’aller plus loin dans ces régions avec des contenus et des modes d’apprentissage localisés.

