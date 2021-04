Ba & sh fixe des objectifs publics de développement durable – WWD

PARIS – La marque de mode française contemporaine Ba & sh a défini une série d’objectifs de développement durable baptisés «Blossom manifesto», notamment en privilégiant les matériaux fabriqués à partir de tissus «éco-responsables», en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en réduisant l’utilisation de plastiques.

Les dirigeants ont commencé à s’attaquer sérieusement à ces problèmes depuis 2017, selon le PDG Pierre-Arnaud Grenade, qui a affirmé vouloir faire des progrès avant de rendre la stratégie publique.

«Pourquoi communiquons-nous à ce sujet maintenant? Nous vivons dans un monde dans lequel vous devez communiquer sur ce que vous faites ou les gens penseront que vous ne faites rien – nous devons tenir les consommateurs informés et faire preuve de transparence », a déclaré Grenade lors d’un appel avec WWD.

L’exécutif a affirmé qu’une culture de type «bienveillante» a dominé le label, citant la forte proportion de femmes employées et la représentation des générations du millénaire aux postes de direction, ainsi que l’esprit de ses fondateurs entrepreneurs – Barbara Boccara et Sharon Krief, qui voulaient proposer des vêtements adaptés aux femmes comme elles, jeunes, travailleuses et soucieuses de rester stylées, sans trop d’efforts.

«Communiquer est aussi une forme d’engagement, une façon de dire que nous avons pris des mesures concrètes, que nous avons beaucoup progressé et voici ce que nous nous engageons à réaliser à l’avenir», a ajouté Grenade.

Les dirigeants du label ont décomposé l’impact écologique de l’industrie, estimant que 35% provient du choix des matériaux, 35% de leur transformation en vêtements, tandis que le reste provient du transport et de la durabilité des vêtements.

«Plus elle dure, moins elle a d’impact sur l’environnement», a-t-il déclaré, décrivant la décision de la marque en 2019 de s’impliquer sur le marché de l’occasion avec la plateforme Reflaunt et en utilisant la technologie blockchain d’Arianee.

«La marque doit offrir des options, donner du sens et montrer la voie», a déclaré Grenade.

Le dispositif de revente, présent sur le site français du label, intègre un système de certification et, en plus de son rôle de service aux clients, offre un moyen de tisser des liens avec une communauté de personnes intéressées par la marque, a noté l’exécutif. Même si le système protège l’anonymat des acheteurs, le label peut leur envoyer des messages avec d’autres offres.

«C’est un moyen de créer un lien avec des personnes qui connaissent la marque, même si nous ne les connaissons pas», a-t-il déclaré.

A l’avenir, la marque, qui ne prélève pas de commission sur le service, pourrait la ramener dans les magasins, a noté l’exécutif.

Le label a poussé ces dernières années une approche omnicanale et génère environ un tiers des ventes à partir des plateformes numériques.

«Les magasins ont un rôle complètement différent aujourd’hui», a-t-il déclaré, en cochant de nouveaux services comme les réunions virtuelles, les rendez-vous en magasin, les présentations en direct, l’expédition depuis le magasin, le click and collect, la livraison en deux heures dans les grandes villes.

«Nous avons multiplié la gamme de services afin que le magasin puisse se fondre complètement avec le site Web», a-t-il déclaré, décrivant les formats comme «symétriques».

La marque a récemment ajouté des magasins, principalement en Chine, où elle est présente sur Tmall depuis 2017 et connaît des affaires florissantes alors que les consommateurs chinois font leurs achats au pays, mais aussi aux États-Unis – rencontrant des New-Yorkais qui ont migré vers les Hamptons ou des gens de Los Angeles qui a pris à Aspen, Colorado, pour un peu d’air de la montagne, a expliqué l’exécutif. Ba & sh compte 280 magasins en Europe, en Asie et aux États-Unis

«Tout le monde dit que le commerce de détail est mort, mais je ne le crois pas – tant que les magasins sont situés dans des endroits où les gens aiment se promener, il y aura du commerce de détail», a déclaré Grenade.

L’exécutif, qui a décrit le format de la marque comme en constante évolution, comme l’intérieur de sa maison, afin d’accueillir les visiteurs, prédit que les consommateurs chercheront à l’avenir des liens plus personnels avec les magasins. Il aime décrire la marque comme s’inscrivant dans une catégorie de «mode intelligente», liée à l’innovation dans l’industrie, en lien avec la technologie. À une époque où la société est en mouvement et les consommateurs en quête de sens, l’exécutif a proposé que la démarche de responsabilité sociétale de la marque ait pour vocation de servir de guide.

Compte tenu de l’importance du choix des matériaux, la marque multiplie les matériaux qui reflètent des choix plus responsables, comme le bio ou le recyclé ou la viscose issue de forêts gérées durablement. Environ 22% des matériaux de la marque ont été certifiés il y a à peine un an. Ce chiffre devrait passer aux deux tiers pour la collection hiver et l’objectif est d’atteindre 95% en 2023.

Ba & sh a interdit l’utilisation de la fourrure, de l’angora et du raton laveur en 2019, rejoignant le Leather Working Group, qui se concentre sur les fournisseurs de cuir responsables. L’hiver dernier, elle a vendu des manteaux matelassés faits de fibres végétales au lieu de duvet.

Quant à son réseau de fournisseurs, l’entreprise travaille avec les producteurs pour mettre en place un programme d’audit annuel avec les fournisseurs pour lutter contre le travail des enfants, le travail forcé et garantir des salaires équitables.

Il s’est associé à la start-up TrustRace pour fournir des codes QR sur les vêtements afin de fournir des informations sur les conditions de fabrication.

“L’idée est de vérifier qu’ils respectent un certain nombre de pratiques et de normes en matière d’environnement et d’aspects sociaux – c’est très important”, a déclaré Grenade.

Sur le plan social, l’entreprise vise à accroître l’implication des employés dans le soutien des causes des femmes comme la lutte contre le cancer du sein à travers l’association Ruban Rose ou la collecte de fonds pour des organisations comme Women Safe & Children.

D’autres objectifs incluent l’utilisation uniquement d’emballages en plastique recyclé à partir de l’année prochaine et travaille avec Repack, une start-up qui fournit des emballages réutilisables, pour les commandes de commerce électronique.

Le stock invendu est maintenu à un faible niveau, à environ 1%, qui est donné à des associations ou à des écoles de mode pour utilisation. La production va de la Chine à l’Inde, en Europe de l’Est et en Méditerranée, et il est prévu de déplacer environ 10% de la production de l’Asie vers l’Europe pour atteindre un équilibre égal entre les régions, afin de réduire les délais de mise sur le marché sans recourir au transport aérien.

La société d’investissement L Catterton est actionnaire depuis 2015, et il y a eu des spéculations qu’elle pourrait être vendue, mais Grenade n’a pas tardé à rejeter ces propos.

«La marque n’est pas à vendre», a-t-il déclaré.

«Bien sûr, nous sommes l’une des marques attrayantes et avec le travail que nous avons accompli pendant la crise, nous occupons une certaine position – mais non. La marque n’est pas à vendre, nous pensons que nous avons encore beaucoup de travail – nous avons de bons projets, donc ce n’est pas à l’ordre du jour.