Baahubali Prabhas fête son anniversaire aujourd’hui, découvrez les films qui avaient Baahubali en devenir

Baahubali a été suivi par Saaho qui a attiré des foules immenses dans les théâtres et le meilleur reste à venir alors que Prabhas travaille sur Adipurush d’Om Raut où il joue le personnage de Lord Ram contre Raavan de Saif Ali Khan.

Prabhas, qui a consolidé son image de l’un des meilleurs héros d’action indiens, fête son anniversaire aujourd’hui. L’acteur de Baahubali, défiant les barrières géographiques et culturelles, est devenu un héros de genre drame d’action pan-indien grâce à son film le plus réussi Baahubali où il a joué le rôle d’un prince juste d’un ancien royaume. Alors que des acteurs vétérans comme Rajnikant, Chiranjeevi, Mohanlal ou Kamal Haasan ont régné sur le cœur des habitants du Nord pendant des décennies, la renommée et la reconnaissance dont Prabhas a bénéficié sont vraiment sans précédent. Ces acteurs ont décidé d’embrasser le cinéma hindi pour un film ou deux, principalement dans un multi-vedette, mais ils sont restés en grande partie concentrés sur des films centrés sur l’Inde du Sud. Prabhas, après son succès à Baahubali, est le héros qui a constamment repris des projets de cinéma hindi grand public et a de nombreux films commerciaux grand public à gros prix en vue. Baahubali a été suivi par Saaho qui a attiré des foules immenses dans les théâtres et le meilleur reste à venir alors que Prabhas travaille sur Adipurush d’Om Raut où il joue le personnage de Lord Ram contre Raavan de Saif Ali Khan. Dans un autre projet, Prabhas a été choisi dans un film de science-fiction contre Deepika Padukone.

Avant même de devenir le meilleur héros de drame d’action, Prabhas a remporté un certain nombre de succès commerciaux qui ont bien fonctionné dans le Sud. Cependant, ce sont des films que peu de gens dans le Nord connaissent réellement. Ne serait-il pas approprié de regarder certains des films pré-Baahubali de Prabhas le jour de son anniversaire ? Voici la liste des films que ses fans peuvent se gaver à l’occasion de son anniversaire.

Mirchi (2013)

Jouant le rôle du protagoniste nommé Jai, Prabhas joue le rôle d’un membre d’un gang en guerre contre son gang rival. Alors que l’un des membres d’un gang en guerre cherche à étancher sa soif de sang, les autres membres du gang veulent rétablir la paix. Les séquences d’action du film ont été énormément appréciées par le public au moment de la sortie du film. Actuellement, le film est disponible sur la chaîne YouTube de SriBalajiMovies et il est également diffusé sur l’application Disney Plus Hotstar.

Rebelle (2012)

Le film vedette de Prabhas, bien qu’il ne réussisse pas bien au box-office en raison d’une intrigue faible, a attiré des masses uniquement en raison des séquences d’action étonnantes. Le film réalisé par Raghav Lawrence est disponible sur la chaîne YouTube de SriBalajiMovies ainsi qu’en streaming sur l’application Sun NXT.

Bille (2009)

Un remake en télougou du film à succès en hindi Don, Billa a vu Prabhas dans un double rôle dans le film. Alors que Prabhas a joué un don de la pègre dans un rôle, l’autre rôle l’a présenté comme un petit voleur dans le même film. Le film a suscité d’énormes éloges de la part des fans de Prabhas. Le film est actuellement diffusé sur l’application Sun NXT ainsi que sur la chaîne YouTube des films Shalimar Telugu et Hindi.

Chatrapati (2005)

Réalisé par le légendaire réalisateur SS Rajamouli, le film a pour la première fois suscité un attrait de masse en faveur de Prabhas en tant que héros d’action bancable. Le film est devenu un grand succès commercial et a remporté des éloges pour ses séquences d’action. Le film est actuellement diffusé sur Disney Plus Hotstar.

