Baalla a essayé de mordre l’oreille de son adversaire David Nkiya comme Tyson l’a fait !

27/07/2021 à 19h15 CEST

Paula B. Navarro

Ce mardi a vu quelque chose d’inhabituel aux Jeux Olympiques. Le boxeur marocain Youness Baalla Il a été disqualifié du tournoi olympique de Tokyo mardi pour avoir tenté de mordre l’oreille de son adversaire pendant le combat. David nkiya Il était l’adversaire du Marocain dans le combat des poids lourds.

Au cours du troisième round de combat, Balle 27 ans, approché avec la bouche ouverte vers l’oreille gauche du Néo-Zélandais David Nyika tout en le tenant avec ses bras, mais Nyika réussi à esquiver la morsure Oui sortir indemne. Cette scène est très similaire à celle qui s’est déroulée dans le célèbre combat de Mike Tyson contre Evander Holyfield en 1997. Dans ce cas Holyfield n’a pas réussi à esquiver la morsure.

L’arbitre sri lankais et les cinq juges qui ont assisté au match ils n’ont rien remarqué et le Néo-Zélandais a gagné par décision unanime. Plus tard, les organisateurs ont réalisé ce que le boxeur marocain avait fait et signalé l’action illégale.

“Balla avait clairement l’intention de mordre l’oreille ou le visage de son adversaire au troisième tour“, a déclaré le groupe de travail du CIO sur la boxe (BTF) dans un communiqué. La décision finale des organisateurs était qu’un boxeur marocain devrait être”disqualifié pour son action intolérable“.

Après avoir terminé le combat et après la déclaration officielle, Nyika a expliqué l’incident sur son profil de réseau social. “Le meilleur peut sortir du feu de l’action, mais aussi le pire des gens. Cela fait partie du sport », a-t-il écrit.J’ai du respect pour mon adversaire et je peux comprendre la frustration qu’il a ressentie. Merci de ne pas le contacter si vous n’avez rien de gentil à dire“il ajouta.