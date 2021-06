Baba Ka Dhaba: Kanta Prasad, 80 ans, de retour au «dhaba» alors que le commerce de la restauration échoue, a planifié sa retraite

in

Le résident de Delhi a également déclaré qu’il avait planifié sa retraite et qu’il avait économisé 20 lakh à cette fin. (Source de la photo : ANI)

Moins d’un an après que Kanta Prasad a reçu une aide financière à la suite d’une vidéo sur sa sombre situation financière devenue virale sur Internet, il est de retour dans son restaurant au bord de la route. Prasad, 80 ans, a eu un passage infructueux en tant que restaurateur. Selon Prasad, il a subi des pertes dans le secteur de la restauration car il a dépensé Rs 1 lakh pour gérer le restaurant et a réussi à gagner seulement Rs 30 000. L’octogénaire a déclaré qu’il avait une fois de plus commencé l’ancien «dabha» en bordure de route parce qu’il avait une bonne fréquentation des clients.

«Sur un investissement de Rs 1 lakh, nous n’avons gagné que Rs 35 000, c’est pourquoi nous l’avons fermé. Je suis heureux de gérer mon ancien restaurant car la fréquentation des clients est bonne ici », a déclaré Prasad, cité par l’agence de presse ANI.

Le résident de Delhi a également déclaré qu’il avait planifié sa retraite et qu’il avait économisé 20 lakh à cette fin. « Je dirigerai ce dhaba jusqu’à ce que je sois en vie. Le jour où les affaires connaîtront un marasme, je la fermerai. Nous avons gardé Rs 20 lakhs pour moi et ma femme sur l’argent que nous avons reçu l’année dernière », a-t-il ajouté.

Selon Prasad, le restaurant a connu une bonne fréquentation au début, mais les clients ont cessé de venir peu de temps après et les dépenses ont dépassé les revenus. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait lancé le restaurant, Prasad a déclaré qu’il avait été encouragé par l’idée de certains travailleurs sociaux, dont Tushant Adlakha.

« Les travailleurs sociaux sont venus et ont tout fait. Ils n’ont installé que le restaurant. Je ne savais pas ou ne comprenais pas ce qu’ils faisaient », a-t-il déclaré à la PTI. Cependant, Adlakha a déclaré que c’était l’idée de Prasad et qu’il n’a fait que l’aider.

Prasad est devenu célèbre l’année dernière après qu’une vidéo le montrant en train de pleurer à propos de problèmes financiers soit devenue virale. Il avait reçu un soutien écrasant de la part des gens et un soutien financier d’environ Rs 42 lakh.

