Mettre à jour [Thu 18th Nov, 2021 05:30 GMT]: Cette mise à jour pour Baba is You est maintenant disponible. Prendre plaisir!

Bien! La mise à jour de l’éditeur de niveau est désormais disponible sur Steam & Switch, et sera disponible sur Humble Store & Itch momentanément ! Merci pour votre soutien, j’espère que la mise à jour vous plaira !#babaisyou#babamakelevel pic.twitter.com/2DePFOePkS— Baba Is You (@babaisyou_) 17 novembre 2021

Histoire originale [Fri 12th Nov, 2021 01:45 GMT]: Baba c’est toi est un jeu de puzzle délicieux et vraiment unique qui ne manquera pas d’entraîner votre cerveau. Si vous n’avez pas encore essayé ce casse-tête difficile qui est arrivé sur le Switch eShop en 2019, alors la semaine prochaine pourrait être le moment idéal.

Dans une mise à jour sur les réseaux sociaux du jeu, le développeur Hempuli a annoncé que le jeu recevrait un « grand », éditeur de niveau officiel et gratuit, accompagné de didacticiels. Vous pourrez également partager vos niveaux avec d’autres joueurs et il existe une liste de « Niveaux en vedette ».

En plus de cela, il y a plus de 150 nouveaux puzzles, plus de 100 puzzles qui présentent des conceptions inutilisées et du contenu coupé, de nouveaux objets, de l’art, de la musique, des effets et de nombreux ajustements supplémentaires et corrections de bugs.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Allez-vous consulter cette mise à jour gratuite pour Baba is You lorsqu’elle arrivera sur Nintendo Switch la semaine prochaine ? Racontez-nous dans les commentaires.