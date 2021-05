BABA Stock: 5 choses que les investisseurs d’Alibaba doivent savoir alors que les actions deviennent rouges

Alibaba (NYSE:BABA) pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021 et pour l’ensemble de l’exercice 2021, l’action BABA a chuté jeudi. Cela est dû au fait que son bénéfice dilué non-GAAP par American Depositary Share (ADS) de 1,58 USD est inférieur aux estimations des analystes de 1,78 USD. Cependant, le chiffre d’affaires de la société de 28,6 milliards de dollars vient de battre les estimations des analystes de 28,06 milliards de dollars.

En outre, pour l’exercice 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 109,48 milliards de dollars et un bénéfice dilué non-GAAP par ADS de 9,94 dollars. Cependant, ces deux chiffres étaient inférieurs à ce que les analystes recherchaient – un chiffre d’affaires de 110,41 milliards de dollars et des bénéfices de 10,26 dollars par ADS.

Voici ce qu’il vaut la peine de mentionner dans le dernier rapport sur les résultats d’Alibaba:

Le bénéfice par ADS pour le trimestre est supérieur de 12% à celui de la même période de l’année précédente. Les revenus du trimestre sont 64% plus élevés d’une année sur l’autre. Alibaba a également signalé sa première perte d’exploitation en tant que société publique au cours du trimestre en raison d’une amende anti-monopole massive de 2,8 milliards de dollars. De plus, le rapport sur les résultats comprend également une perte nette de 1,17 milliard de dollars. C’est bien pire que le bénéfice net de l’entreprise par rapport à la même période l’an dernier.

Daniel Zhang, président-directeur général d’Alibaba, a déclaré ceci à propos des bénéfices de l’action BABA:

«Alibaba a franchi une étape historique d’un milliard de consommateurs actifs par an dans le monde au cours de l’exercice clos en mars 2021.… Nous restons très enthousiasmés par la croissance de l’économie de consommation chinoise, qui bénéficie de l’accélération de la numérisation dans tous les aspects de la vie et du travail. Nous continuerons de nous concentrer sur l’expérience client et la création de valeur grâce à l’innovation, tout en poursuivant notre mission de faciliter les affaires partout à l’ère numérique. »

En outre, la directrice financière Maggie Wu a également mentionné que la société s’attend à atteindre plus de 930 milliards de yuans de revenus au cours de l’exercice 2022. «Compte tenu du potentiel du marché et de nos capacités éprouvées de génération de bénéfices et de flux de trésorerie, nous prévoyons d’utiliser tous nos bénéfices supplémentaires et notre capital supplémentaire au cours de l’exercice 2022 pour soutenir nos marchands et investir dans de nouvelles entreprises et des domaines stratégiques clés qui nous aideront à accroître la part de portefeuille et pénétrer de nouveaux marchés adressables », a-t-elle ajouté.

L’action BABA était en baisse de 4,6% jeudi matin.

