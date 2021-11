BABA Stock a pris quelques coups, mais c’est un achat avant les bénéfices

Alibaba (NYSE :BABA) publiera ses résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine, mais vous voudrez peut-être investir dans l’action BABA avant que ces chiffres ne fassent grimper l’action.

Le géant du commerce électronique devrait connaître une croissance saine dans son segment commercial principal, renforçant encore son impressionnante caisse de trésorerie.

Par conséquent, l’action BABA est sur le point de générer des rendements substantiels après avoir connu des montagnes russes cette année.

Le géant de la technologie a été pris dans une répression massive de la part du gouvernement chinois. Les plans de Pékin pour renforcer son autorité en augmentant la surveillance réglementaire sur les entreprises chinoises ont pesé sur les actions de BABA.

De plus, plusieurs sociétés immobilières chinoises sont au bord de la faillite, aggravant la crise de liquidité du secteur immobilier.

Cependant, l’action BABA pourrait contourner cette pression de vente si elle est en mesure de réaliser une solide performance trimestrielle. Son activité de commerce électronique a grimpé en flèche, mais ses activités à marge élevée ne sont pas non plus très éloignées et devraient très bien performer ce trimestre.

Entreprise de commerce électronique en plein essor

L’activité de commerce électronique d’Alibaba représente plus de 85% des ventes totales et continue d’être son plus grand catalyseur après plusieurs années de jeu. En particulier, ses activités de logistique et de commerce électronique international ont enregistré des taux de croissance de plus de 50 % d’une année sur l’autre.

Les défis présentés par la pandémie n’ont guère ralenti par Alibaba, car il cherche à élargir encore plus ses horizons à mesure que nous avançons.

Malheureusement, sa génération de cash-flow libre a été durement touchée par l’amende anti-monopole imposée par la Chine. L’amende colossale de 2,8 milliards de dollars a réduit les flux de trésorerie disponibles de l’entreprise de 1,4 milliard de dollars.

Après comptabilisation de l’amende, la marge de trésorerie disponible de la société a atteint 10 %. Au cours de la période de l’année précédente, sa marge FCF s’élevait à un solide 24%.

La capacité d’Alibaba à générer des flux de trésorerie disponibles sains dépend de sa capacité à accroître son chiffre d’affaires au rythme soutenu qu’elle connaîtra au cours des prochaines années. Les estimations actuelles font état d’une croissance annuelle spectaculaire de 17 % jusqu’en 2026.

Par conséquent, avec ce taux d’exécution, il pourrait générer des revenus de plus de 260 milliards de dollars.

De plus, si la marge FCF d’Alibaba revient à environ 20 %, ses flux de trésorerie disponibles pourraient presque doubler pour atteindre plus de 50 milliards de dollars d’ici 2026. Vous devez également prendre en compte les performances de ses activités à forte marge telles que le cloud computing et les médias numériques.

Au cours des prochaines années, ces segments sont sur le point de contribuer fortement à leur résultat net, augmentant encore les flux de trésorerie disponibles.

Le potentiel de l’activité cloud d’Alibaba

L’activité cloud d’Alibaba génère des revenus annualisés de près de 10 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des principaux acteurs de son créneau. Cependant, il ne contribue que pour 8 % à son chiffre d’affaires total et les marges ne sont pas intéressantes non plus.

La société a récemment lancé une nouvelle puce de serveur appelée Yitian 710 pour rendre ses services cloud plus attrayants. Le Yitian 710 utilise l’architecture ARM et est capable d’offrir des vitesses énormes. Ses spécifications sont très impressionnantes et ont le potentiel d’être la prochaine norme de l’industrie.

Les développeurs sont toujours à la recherche de meilleurs services cloud offrant des temps de chargement, des temps de disponibilité et d’autres éléments connexes améliorés. Par conséquent, si les chiffres sont à la hauteur des attentes, l’activité cloud d’Alibaba pourrait en bénéficier énormément.

Les revenus du cloud au cours de l’exercice 2021 ont augmenté de 50 %, tandis que sa croissance d’une année sur l’autre a ralenti de 21 % au cours de son dernier trimestre. Cependant, l’introduction de la puce Yitian 710 pourrait aider Alibaba à renouer avec la victoire dans son segment cloud. La croissance de ses revenus dans le cloud pourrait facilement revenir à 50 % si ses chipsets et ses serveurs gagnent en popularité.

Résultat final sur les actions BABA

Le stock de BABA s’est effondré en raison de la répression de Pékin. Cependant, il a généré un rendement encourageant de 13% ce mois-ci, et une solide performance des bénéfices pourrait aider à poursuivre le rallye.

Alibaba est prêt pour une magnifique performance avec son segment commercial de base, qui ne cesse d’étonner. De plus, les évolutions positives de ses segments cloud peuvent également contribuer à augmenter les revenus. Par conséquent, l’action BABA est un achat fort sur le long terme.

