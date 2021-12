BABA Stock Alert : 18 points à retenir de la Journée des investisseurs d’Alibaba 2021

Alibaba (NYSE :BABA) l’action est en mouvement vendredi après la journée des investisseurs de la société hier et aujourd’hui, qui met en évidence ses projets futurs.

Plongeons dans cette actualité ci-dessous avec tout ce que les investisseurs doivent savoir sur la journée des investisseurs BABA.

Tout d’abord, parlons des attentes de croissance de l’entreprise. Cela inclut des estimations selon lesquelles il atteindra 100 millions de membres payants à l’avenir. La société dit que cela viendra de 88VIP et Taobao Pass. Actuellement, ceux-ci comptent environ 50 millions d’utilisateurs payants. Ce qui n’est pas clair, c’est ce que « l’avenir » signifie pour Alibaba. La société de commerce électronique bénéficie également d’un fort soutien de la part d’une population plus jeune. Ces utilisateurs augmentent leur revenu moyen par utilisateur avec une croissance rapide. La population plus âgée augmente également APRU, mais pas aussi rapidement. La journée des investisseurs d’Alibaba a également impressionné certains analystes. Cela inclut Gary Yu de Morgan Stanley. Il est intervenu avec une vision positive de la société après sa journée des investisseurs. Cela comprend la détention d’une cote de surpondération pour l’action et un objectif de cours de 180 $. L’analyste de Truist Youssef Squali est également sorti de l’événement avec de bonnes perspectives pour l’action BABA. Il a une cote d’achat pour les actions, ainsi qu’un objectif de cours de 200 $. Pour mémoire, la note consensuelle des analystes et l’objectif de cours pour l’action BABA sont respectivement d’achat et de 237,47 $. Même ainsi, cela ne se transforme pas en une grosse négociation des actions de la société. Au moment d’écrire ces lignes, environ 8 millions d’unités d’actions BABA ont été négociées. C’est en dessous de son volume de négociation moyen quotidien d’environ 23,5 millions d’actions.

L’action BABA est en hausse de 1,4% vendredi matin mais reste en baisse de 46,5% depuis le début de l’année.

