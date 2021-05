BABA Stock: Alibaba est enfin un achat après une correction prolongée

Actions de Alibaba (NYSE:BABA) semblent avoir enfin trouvé un pied après une vente massive. L’action BABA a maintenant chuté de plus de 35% par rapport aux sommets historiques de 317,14 $ atteints en octobre dernier.

Une partie de la correction était certainement justifiée compte tenu de la montée en flèche. La dernière baisse, cependant, est venue trop loin, trop vite. Il est temps d’être un acheteur de BABA pour toute faiblesse supplémentaire.

Alibaba a annoncé ses résultats jeudi dernier. Le rédacteur en chef d’InvestorPlace Web, Nick Clarkson, a examiné de près la publication, qui était mitigée.

Numéros de stock BABA

Le BPA, ajusté à des frais uniques, était de 1,58 $ par rapport aux attentes de 1,78 $. Les revenus se sont élevés à 28,6 milliards de dollars par rapport au consensus des analystes de 28,06 milliards de dollars. Donc un manque sur la ligne du bas avec un battement sur la ligne du haut.

L’action BABA a été touchée après les résultats, les actions ayant chuté de plus de 6%.

Les bénéfices combinés des quatre derniers trimestres sont à peu près alignés. Dans le même laps de temps, cependant, le stock de BABA a chuté de 20%. La détérioration du cours de l’action combinée à des bénéfices stables entraîne un multiple de prix plus bas et plus attractif.

Le P / E actuel pour Alibaba se situe maintenant à 24,46, près du niveau le plus bas de 23,29 au cours des 12 derniers mois. Les fois précédentes, BABA était aussi bon marché, c’était le 1er juillet 2020. Le rallye qui a suivi a porté le titre à des sommets sans précédent à 319,32 $ au cours des quatre mois suivants.

Comparaison avec Amazon

L’action BABA semble également bon marché sur une base comparative. Normalement, le BABA est assez bien corrélé au prix du Amazon (NASDAQ:AMZN). Cela a un sens intuitif puisque Alibaba est parfois appelée l’Amazonie de Chine. Mark Hake CFA a récemment écrit un article bien documenté sur InvestorPlace comparant Alibaba à Amazon sur une base d’évaluation. Il a un objectif de cours de 345,88 $ sur l’action BABA.

Dernièrement, cependant, cette corrélation s’est considérablement dégradée. Le stock d’Amazon s’est échangé latéralement depuis décembre dernier, tandis que le stock de BABA a chuté de plus de 70 points.

Je m’attends à ce que BABA comble l’écart de corrélation et soit un sur-performant relatif par rapport à AMZN au cours des prochaines semaines. Cela ajoute à ma thèse optimiste sur Alibaba étant donné que je viens d’écrire sur les raisons pour lesquelles j’aime le stock AMZN près des niveaux actuels.

Prise en charge technique du stock BABA

Le RSI à 9 jours est passé en dessous de 20 mais s’est renforcé par la suite. MACD est également à des niveaux extrêmement survendus mais s’est raffermie. L’action BABA se négocie à un rabais important par rapport à la moyenne mobile de 20 jours. Les fois précédentes, ces indicateurs alignés de la même manière ont marqué des creux importants à court terme à Alibaba.

Il existe un important soutien horizontal et psychologique au niveau de 200 $. Plus important encore, l’action BABA a essayé mais n’a pas réussi à faire un nouveau plus bas vendredi. Les actions ont finalement inversé leur cours pour clôturer plus haut dans la journée.

Ce type de modèle d’inversion est souvent un signe que les vendeurs sont épuisés et que les acheteurs ont repris le contrôle. Il est particulièrement puissant étant donné qu’il s’est déroulé à proximité d’un support majeur et à la suite d’une vente aussi importante.

Il est coûteux d’acheter purement et simplement des actions de BABA aux niveaux actuels. Seulement 100 actions coûteraient environ 21 000 $. Le marché des options, cependant, offre un moyen d’être un acheteur à des niveaux encore plus bas tout en collectant des primes à l’avance. Donc, pour se positionner pour aller long sur les actions BABA à rabais, un spread de vente haussier hors de la monnaie a un sens probabiliste.

Comment l’échanger

Vendez BABA juillet 185 $ / 180 $ d’écart de vente pour un crédit net de 75 cents

Le gain maximum sur la transaction correspond au crédit net reçu de 75 $ par spread. Le risque maximum est de 425 $ par spread. Le rendement du risque est de 17,65%. La grève courte de 185 $ fournit un coussin de baisse de 24,51 $ au cours de clôture de 209,51 $ de l’action BABA.

Les revenus ne sont pas avant la mi-août, ce qui élimine tout risque lié aux revenus.

