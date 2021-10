BABA Stock: Alibaba ressemble enfin à un achat après un brutal Bashing

Actions de Alibaba (NYSE :BABA) montrent enfin de la force après un repli prolongé et pénalisant. L’action BABA avait chuté de plus de 50% par rapport aux sommets historiques atteints il y a un an avant de trouver une certaine place.

Une partie de la vente était justifiée compte tenu de l’exubérance du rallye précédent et des inquiétudes persistantes en provenance de Chine. Cependant, la chute spectaculaire est maintenant allée trop loin.

Il est temps d’acheter un BABA sous-évalué et survendu en cas de nouvelle faiblesse.

BABA Stock rejoint ses pairs sous pression

Les actions chinoises ont certainement été sous pression ces derniers temps, et l’action BABA n’a pas été épargnée. La combinaison d’un éventuel défaut d’Evergrande et de la répression réglementaire du gouvernement chinois a poussé les investisseurs et les fonds à fuir tout ce qui concerne la Chine. Le contributeur d’InvestorPlace, David Moadel, a approfondi ces questions dans son article du 17 septembre.

La volatilité engendre l’opportunité. Il est important de se rappeler que même si la croissance ralentira probablement pour Alibaba, elle continuera de croître. C’est exactement ce que montre le dernier rapport sur les bénéfices du début août. Les bénéfices ont été un solide battement à 2,57 $ par action contre des estimations de seulement 2,22 $. Les revenus étaient un peu légers à 31,87 milliards de dollars, mais ont tout de même affiché une augmentation de 34% par rapport à l’année précédente.

Alors que les revenus ont augmenté de 34% par rapport à il y a 12 mois, le cours de l’action BABA a chuté de 110 points, ou 45%, au cours de la même période. La combinaison d’un cours boursier considérablement plus bas et d’une croissance saine des revenus se traduit par des multiples de valorisation beaucoup plus faibles.

L’action BABA est certainement bon marché sur une base fondamentale. Le rapport prix/ventes (P/S) actuel s’élève désormais à seulement 3,52x. Ce multiple est juste à côté du plus bas de 10 ans de 3,4x atteint le 24 septembre. Il est également à une coupe de cheveux massive à la médiane de 11,46x au cours de la dernière décennie.

Alibaba est décidément attrayant sur une base comparative par rapport à des actions à mégacapitalisation telles que Pomme (NASDAQ :AAPL) et Microsoft (NASDAQ :MSFT). Ces actions se négocient toutes deux juste à côté des multiples de valorisation les plus élevés de la dernière décennie. MSFT, par exemple, a un rapport P/S de près de 13x. C’est plus de trois fois le multiple P/S actuel de l’action BABA.

Prise de vue technique sur l’action BABA

Alibaba a également l’air bien sur le plan technique. BABA a atteint des conditions de survente mais commence à se renforcer. Le RSI de neuf jours a rebondi sur la barre des 30. MACD est également en hausse et semble sur le point de devenir positif. Cela générerait un signal d’achat. L’élan s’est amélioré et s’accélère également.

L’action BABA se négocie avec une forte décote par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours. Lors des événements précédents, ces indicateurs se sont alignés de la même manière pour marquer des creux significatifs dans les actions d’Alibaba.

De plus, Alibaba vient de passer une autre journée positive et la force relative s’améliore rapidement à Alibaba.

Alibaba doit publier ses résultats début novembre, il est donc important que les options expirent avant cette date pour réduire les risques. La volatilité implicite est toujours élevée dans les options BABA au 58e centile en raison de la récente vente massive. Cela signifie que les prix des options sont relativement chers et favorisent les stratégies de vente d’options lors de la construction de transactions.

Ainsi, pour se positionner en tant qu’acheteur d’actions BABA en cas de nouvelle faiblesse, un écart de vente haussier hors de la monnaie est logique.

Comment échanger BABA

Vendez l’écart de vente du 29 octobre 135 $ / 130 $ pour un crédit net de 85 cents.

Le gain maximum sur le commerce est de 85 $ par propagation. Le risque maximum est de 415 $ par spread. Le rendement du risque est de 20,48 %. L’exercice à découvert de 135 $ offre un coussin à la baisse de 11,41% au cours de clôture de 152,39 $ de l’action BABA. L’écart expire également avant la publication des bénéfices afin d’éliminer tout risque lié aux bénéfices.

