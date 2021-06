BABA Stock : est-il temps de revenir dans Alibaba ?

J’ai gagné beaucoup d’argent sur Groupe Alibaba Holding (NASDAQ :BABA) Stock.

Source : Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

Ce ne sont pas des gains sur papier. C’est de l’argent dans ma poche depuis que j’ai récemment vendu une position pour un profit de 21%.

Depuis ma dernière vente, à 236 $ l’action, l’action BABA est tombée à 205 $ mais s’est ensuite rétablie. L’action d’Alibaba se négocie aujourd’hui à 215 $. À ce prix, vous payez environ 5,3 fois le chiffre d’affaires de 112 milliards de dollars de l’année dernière (le yuan se négocie à 6,4 pour un dollar). Vous payez également moins de 26 fois les bénéfices, dans un monde où les grandes entreprises du cloud se négocient beaucoup plus.

Quoi qu’il en soit, Al Gore dit qu’il est temps d’acheter. Jim Cramer dit qu’il est temps d’acheter. Même Charlie Munger de Berkshire Hathaway (NYSE :BRK.A, NYSE :BRK.B) dit qu’il est temps d’acheter.

Que devons-nous penser, toi et moi ?

Le dragon dans la chambre

Le dragon dans la pièce quand vous regardez Alibaba est le gouvernement chinois.

De nombreux conservateurs aiment appeler la Chine « communiste ». Il est plus exact de dire que la Chine est une autocratie dirigée par les mandarins, avec le président Xi Jinping dans le rôle à la fois d’empereur et de mandarin en chef.

Xi est ce que le président Donald Trump rêvait d’être. Xi dit sauter et même le co-fondateur d’Alibaba, Jack Ma, demande à quelle hauteur. Les Américains écrivent à bout de souffle à propos de Ma « étant coupé à la taille ».

Mais il y a peu de choses que le gouvernement chinois exige que la classe dirigeante américaine ne veuille pas de Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), Facebook (NASDAQ :FB), Twitter (NASDAQ :TWTR) ou alors SoFi (NASDAQ :SOFI). Ils veulent de la transparence. Ils veulent un traitement équitable des travailleurs et des données. Il y a une urgence particulière parce que l’économie en ligne de la Chine représente une plus grande partie de l’ensemble que même la nôtre. La régulation technologique est une régulation économique.

La question est de savoir combien cela coûtera aux actions cloud chinoises telles qu’Alibaba, Tencent Holding (OTCMKTS :TCEHY), JD.com (NASDAQ :JD) et Baidu (NASDAQ :BIDU).

L’histoire de la croissance d’Alibaba

Malgré la “répression”, Alibaba se développe plus rapidement que jamais. Les revenus ont augmenté de 40% au cours de l’exercice 2021 par rapport à 2020. Malgré ses malheurs, Alibaba a apporté environ 20% de cela à la ligne de revenu net. contrairement à Amazon (NASDAQ :AMZN), la boutique en ligne d’Alibaba ne prend aucun risque d’inventaire. Il met également en ligne l’ensemble des opérations des commerçants, offrant des applications cloud ainsi qu’une plate-forme cloud.

Ce sont les efforts d’Alibaba pour gérer l’argent comme il s’occupe des marchandises, sous la forme de la filiale Ant Financial, qui lui ont causé des ennuis. Ant faisait des prêts, puis vendait presque tous les risques. Cela ne sera pas autorisé maintenant, ce qui réduit le risque d’Ant pour le système financier. Mais cela a coûté aux actionnaires d’Alibaba le potentiel de centaines de milliards de gains.

Pourtant, ajoutez le yuan numérique et Alibaba pourrait rapidement faire ce que Facebook ne rêve que de faire avec sa cyber-monnaie diem. C’est-à-dire éliminer les frais de règlement dans les transactions en déplaçant l’argent instantanément, en supprimant le règlement.

Les démarches d’Alibaba cloud pour exporter ses services sont confrontées au même risque, à savoir la méfiance à l’égard du gouvernement de Xi, que Twitter au Nigeria ou en Inde. Mais le cloud d’Alibaba continue de prendre des parts de marché, dépassant IBM (NYSE :IBM) pour prendre la quatrième place derrière Amazon, Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Google. Elle continue d’innover et elle ne perd pas d’argent non plus. Google Cloud peut-il en dire autant ? (Euh non.)

La ligne de fond

Si vous pensez que Xi Jinping est un communiste, ne pensez même pas à acheter des actions BABA.

Si vous pensez qu’il n’est pas différent de Trump, du Premier ministre indien Narendra Modi ou même du président nigérian Muhammandu Buhari, je ne vois aucune raison de me retenir.

Aucune autre action cloud n’est cotée à seulement 5,3 fois les revenus ou 26 fois les bénéfices. Ce n’est même pas proche. Alibaba est également passé par le moulin du gouvernement et a survécu.

Je reviens sous peu.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait des positions LONGUEs dans MSFT, AMZN, JD, FB et AAPL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le à @danablankenhorn ou abonnez-vous à son Substack https://danafblankenhorn.substack.com/.