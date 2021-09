BABA Stock est-il un jeu de croissance de valeur ou un piège de valeur ?

je me suis trompé sur Alibaba (NYSE :BABA) jusqu’à présent. Je continuais à m’attendre à ce que la théorie des « Dogs of the Dow » entre en jeu, où les actions technologiques sous-performantes et de haute qualité feraient une offre. Pour le stock BABA — et d’autres, comme Amazon (NASDAQ :AMZN) jusqu’à très récemment – cela ne s’est pas très bien passé.

Contrairement à Alibaba, au moins Amazon fait du surplace. Il a même atteint des sommets historiques avant le recul post-bénéfice que nous observons actuellement.

Les problèmes d’Alibaba ne sont pas des problèmes avec ses affaires. C’est ce qui en a fait un investissement si difficile. Alibaba l’entreprise se porte bien. Cependant, le pays d’origine et le siège d’Alibaba, la Chine, posent des problèmes majeurs.

La Chine a été un vent contraire, pas un vent arrière

Alibaba gère une entreprise formidable, mais l’excédent politique en Chine est trop difficile à gérer. En octobre, l’action atteignait des sommets historiques avant l’introduction en bourse d’Ant, une entité dans laquelle Alibaba détient une participation d’un tiers.

Cependant, quelques jours avant l’introduction en bourse, les régulateurs sont intervenus et ont annulé ses débuts. Cela a lancé le bal contre Alibaba, alors que la Chine continuait d’augmenter ses réglementations contre les grandes technologies. Je ne pensais pas que la Chine s’en prendrait aussi fort à sa plus grande entreprise, mais elle l’a fait et les investisseurs l’ont remarqué.

En avril, les régulateurs chinois ont infligé à Alibaba une amende record de 2,8 milliards de dollars. L’action a grimpé de 9,3% ce jour-là, dans l’espoir que le pire soit derrière elle. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de problèmes spécifiques à Alibaba depuis, la peur des investisseurs demeure alors que le gouvernement chinois continue de s’élever contre la technologie en général. C’est impacté Baidu (NASDAQ :BIDU), JD.com (NASDAQ :JD) et d’autres aussi.

Tout récemment, le gouvernement a réprimé la quantité de jeux vidéo que les enfants peuvent faire. Ce type de contrôle effraie les investisseurs – et pour cause.

Il y a encore de la croissance

Le constat le plus simple ? L’action BABA est un choix de valeur, pas un choix de croissance. Bien qu’il ait toujours une croissance solide et une grande emprise sur le marché chinois du commerce électronique, il ne commande clairement pas une prime.

Les analystes appellent actuellement à une croissance des revenus de 35% cette année et de 25% l’année prochaine. Les estimations sur deux ans prévoient également une croissance des revenus supérieure à 20 %. Cela va de pair avec des estimations de bénéfices de 9,75 $ par action cette année – une croissance négative de 3 % – et des estimations de BPA de 11,78 $ pour l’année prochaine, une croissance d’environ 21 %.

Cela laisse la négociation des actions BABA à environ 16 fois les attentes de bénéfices de cette année, ce qui représente une réduction par rapport au marché global. Comparé à certaines des actions technologiques à méga-capitalisation et compte tenu de sa croissance, Alibaba est également très bon marché.

Bien que cette observation soit vraie, il peut également être vrai de dire qu’Alibaba est un piège de valeur potentiel.

C’est ce qui rend celui-ci difficile. Si nous nous concentrons uniquement sur les affaires, le stock d’Alibaba n’est pas un piège de valeur. Les obstacles réglementaires en feront un « no-touch » pour certains, et donc un piège à valeur. Pour d’autres, la baisse de 52 % de l’action par rapport aux sommets aura suffisamment éliminé le risque pour rendre cette position attrayante à l’avenir.

Au moins avec une bonne gestion des risques.

Négocier les actions BABA

Le titre a fortement augmenté au cours des dernières séances dans un contexte de forte volatilité. Il y a eu beaucoup d’écarts ces derniers temps et Alibaba a récemment atteint un creux de 152,80 $.

Gardez ce niveau à l’esprit.

Alors, que font les investisseurs qui veulent détenir des actions BABA mais ne veulent pas trop de risques ?

Les investisseurs qui ont une longue action BABA peuvent envisager d’utiliser ce niveau (ou juste en dessous) comme leur stop-loss. Cela aide à atténuer certains des risques que présente ce nom.

Bien qu’il soit loin des plus bas, Alibaba a l’air mieux maintenant qu’il est au-dessus de la moyenne mobile de 10 jours et que le plus bas de Covid-19 est proche de 170 $. Si les actions peuvent continuer à augmenter, les 180 $ sont possibles, suivis de la moyenne mobile sur 50 jours, puis de la moyenne mobile sur 200 semaines.

À la baisse, il devrait y avoir un support décent autour de 160 $. En cas d’échec, l’action BABA pourrait revoir le récent creux.

Pour l’instant cependant, les haussiers espèrent que le pire est derrière eux et Alibaba est sur le point d’augmenter.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

