BABA Stock est prêt à faire son grand retour avant la sortie de cet automne

Alibaba (NYSE :BABA) l’action a pris un coup de marteau sur le marché boursier à la suite de la répression de Pékin contre ses principales entreprises technologiques.

Source : Kevin Chen Photographie / Shutterstock.com

L’action BABA a baissé de plus de 30% au cours des neuf derniers mois. Cependant, après de récents investissements dans le renforcement de ses activités et la réduction de ses risques, l’entreprise semble en grande forme pour effectuer un retour.

Le déclin d’Alibaba a commencé à la fin de l’année dernière lorsque le gouvernement chinois a lancé une enquête antitrust contre son segment de commerce électronique. Il a été condamné à une amende d’environ 2,82 milliards de dollars et a été contraint de se retirer de bon nombre de ses accords exclusifs avec divers marchands.

De plus, l’introduction en bourse d’Ant Group a également été suspendue l’année dernière, ce qui aurait pu profiter énormément à Alibaba. Alibaba détient un tiers d’Ant et utilise sa plateforme Alipay pour faciliter les transactions en ligne.

Accélérer les investissements

Alibaba reste une entreprise fondamentalement robuste, car ses principaux segments opérationnels continuent de croître à des taux impressionnants. Malgré ses forts taux de croissance, l’action BABA se négocie à moins de trois fois les ventes à terme, ce qui en fait un pari attrayant à long terme.

Les investisseurs sont sérieusement préoccupés par la contribution de 15,5 milliards de dollars d’Alibaba aux initiatives de « prospérité commune » de la Chine. Cela soulève l’asservissement de l’entreprise au gouvernement chinois et l’influence du gouvernement. Cependant, les investisseurs semblent ne pas comprendre comment l’entreprise fait d’une pierre deux coups ici.

Avec sa contribution, l’espoir est qu’il serait probablement moins surveillé par le gouvernement et protégé de la concurrence occidentale.

Le déploiement stratégique des fonds peut également recueillir beaucoup de bonne volonté de la part du peuple chinois. Peut-être plus important encore, il est susceptible d’augmenter sa clientèle, car la contribution se concentre sur le déploiement de services numériques dans des zones sous-développées.

En outre, Alibaba a également investi dans ses activités sous-jacentes pour améliorer les ventes de ses clients existants. L’objectif est de créer un engagement client accru, d’augmenter la fréquence d’achat et d’offrir des propositions de valeur uniques.

Nous voyons déjà les résultats de ces investissements alors que Taobao ajoute de nouveaux utilisateurs provenant de zones mal desservies et compte près de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Les entreprises de vente au détail telles qu’Ele.me ont connu une croissance massive des commandes de 50 % au cours de la dernière année. De plus, les investissements de l’entreprise dans AMap pourraient la rendre plus compétitive avec Baidu (NASDAQ :BIDU) Cartes sur la route.

Les fondamentaux restent solides

Alibaba a subi de multiples revers au cours de l’année écoulée, mais ses activités principales continuent de porter leurs fruits. Au cours de l’exercice 2021, ses revenus ont bondi de 41 % à 109,5 millions de dollars, et son résultat net ajusté (hors amende antitrust) a augmenté de 30 % à 26,3 milliards de dollars.

Les revenus du commerce de base ont également augmenté de 42 %, ainsi qu’une augmentation de 50 % des revenus du cloud computing.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus d’Alibaba augmentent de 29% cette année. D’un autre côté, le consensus est que le BPA ajusté subira un impact substantiel de 26%, car les entreprises s’appuient davantage sur les commerces de détail à faible marge au cours de l’année et effectuent plusieurs nouveaux investissements.

Cependant, les analystes s’attendent à ce que les revenus et le BPA ajusté augmentent respectivement de 21% et 15% l’année prochaine. Sur la base de ces estimations, l’action BABA se négocie toujours à moins de trois fois les ventes à terme.

Le commerce de détail domestique d’Alibaba représente toujours plus de 65% de ses ventes totales. Cependant, ses autres activités, notamment les ventes internationales de détail, de logistique et de cloud computing, se développent également à un rythme impressionnant. Par conséquent, il y a beaucoup de place pour que l’entreprise se développe encore plus grâce à ses activités non essentielles.

Résultat final sur les actions BABA

L’action BABA a été considérablement battue au cours de l’année écoulée en raison de ses défis réglementaires, mais il s’agit d’une entreprise fondamentalement solide qui continue de fonctionner incroyablement bien dans tous ses segments.

De plus, ses récents investissements réduiront ses risques réglementaires et élargiront son marché total adressable à l’avenir. Par conséquent, l’action BABA reste un jeu de premier plan dans le domaine du commerce électronique.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.