BABA Stock : l’empereur chinois des nuages, Alibaba, reviendra-t-il un jour ?

je me suis trompé sur Groupe Alibaba Holding (NASDAQ :BABA). Je ne pensais pas que le président chinois Xi Jinping tuerait la poule aux œufs d’or de son économie. J’ai acheté la baisse des actions BABA pour mon compte de retraite, cependant, ces actions sont en baisse de plus de 45%. Peut-être que je ne suis pas celui à qui vous devriez poser des questions sur les perspectives d’Alibaba.

Source : Shutterstock

De nombreux analystes se sont aigris sur Alibaba. Certains disent maintenant aux actionnaires américains de vendre avant qu’Alibaba ne soit radié des bourses américaines.

À l’ouverture des négociations à New York aujourd’hui, Alibaba se négociait à un peu plus de 124 $ par action tandis que la capitalisation boursière est de 339 milliards de dollars. Les actions ont perdu plus de la moitié de leur valeur l’année dernière. Tous les indicateurs techniques pointent vers de nouvelles baisses.

Pourquoi alors 22 des 24 analystes de Tipranks disent-ils toujours que vous devriez l’acheter, avec un objectif de prix de 210 $ ?

Toujours une bonne affaire

De plus, Alibaba est toujours une excellente entreprise malgré le fait qu’elle opère sous le nouveau mantra de « prospérité commune » de Xi. Les ventes d’une journée ont établi un record le 11 novembre – Alibaba continue de construire un fossé solide autour de ses services marchands.

Ni les clients ni les clients ne l’abandonnent car Alibaba représente toujours 40% du marché du e-commerce en Chine. A titre de comparaison, Amazon.fr (NASDAQ :AMZN) détenait 41 % du marché américain du commerce électronique.

Alibaba reste également le plus grand empereur des nuages ​​de Chine. C’est-à-dire qu’il détient toujours la plus grande part des serveurs cloud de la Chine et obtient près de 40 % des revenus du cloud du pays. À l’instar d’Amazon et des autres Cloud Czars américains, Alibaba commence également à concevoir ses propres puces de serveur, la gamme Yitian. Pour les trois mois se terminant en septembre, Alibaba a rapporté plus de 3,1 milliards de dollars du cloud computing.

Le Yuan, quant à lui, continue de s’apprécier par rapport au dollar américain. Il est maintenant à 6,38 pour le billet vert. C’était plus de 7 pas plus tard qu’en juin 2020. Vos investissements chinois s’apprécient même s’ils stagnent.

La chute libre et la rupture

Au cours de la dernière année, cependant, tous les efforts visant à augmenter le stock d’Alibaba ont échoué. Le dernier plus bas, a atteint le 3 décembre, à 118 $. Les actions étaient en baisse dans l’action pré-marché le 9 décembre.

Cependant, je ne suis pas le seul actionnaire à souffrir en ce qui concerne l’action BABA. Softbank (OTCMKTS :SFTBY) est en baisse de moitié seulement depuis février, alors que la valeur de ses actifs chinois a plongé. Les analystes voient maintenant le gouvernement Xi redistribuer les œufs d’or déposés par Alibaba, recommandant des actions comme Pinduo (NASDAQ :PDD) au lieu.

De plus, la direction d’Alibaba est consciente de ses problèmes. Alors que les analystes se sont récemment concentrés sur la nomination de Toby Xu au poste de directeur financier, j’étais plus intéressé par l’éclatement de ses opérations de commerce électronique.

Cependant, il a été annoncé que Trudy Dai dirigera désormais le commerce électronique national, tandis que Jiang Fan dirigera l’unité de commerce international de l’entreprise. Fan, 36 ans, a déjà dirigé tout le commerce électronique d’Alibaba. Il a été démis de ses fonctions de membre du comité des partenaires d’Alibaba l’année dernière pour une affaire présumée. Mais, le PDG Daniel Zhang ne laisse pas le scandale mettre de côté l’avenir des actions BABA à cause de son meilleur homme.

La ligne de fond

J’étais trop tôt pour revenir dans Alibaba, alors j’hésite à vous recommander d’y entrer maintenant – cependant, je peux encore me tromper.

Alibaba comporte toujours un risque politique, mais vous devrez peut-être vendre dans quelques années ou trouver un courtier capable de négocier en Chine. Le bavardage autour du titre reste très négatif, malgré un ratio cours/bénéfice de seulement 11,21.

Mais je me demande à quel point Xi peut être plus dur envers l’entreprise alors que l’économie chinoise vacille. Sa situation devient de plus en plus opaque et qu’une récession pourrait menacer l’emprise de Xi sur le Parti communiste chinois, même s’il semble le contrôler plus que jamais.

Par conséquent, la Chine a besoin d’Alibaba pour réussir alors que le stock est bon marché et que je m’accroche. N’hésitez pas à être en désaccord.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur BABA et AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978.