BABA Stock : Pourquoi le président chinois est le facteur X pour BABA Stock

Je comprends parfaitement pourquoi il est très tentant d’acheter Alibaba (NASDAQ :BABA) stock à ce stade. Les actions de la société ont fortement chuté au cours des six derniers mois, mais la société reste l’un des acteurs du commerce électronique les plus importants et les plus prospères de la planète, et son activité cloud continue de croître rapidement.

Source : BigTunaOnline / Shutterstock.com

Cependant, après avoir mené des recherches supplémentaires sur le président chinois Xi Jinping et longuement réfléchi à certaines de ses décisions passées, je reste très prudent sur les actions d’Alibaba.

La tentation est compréhensible

Patrick Sanders, un autre contributeur d’InvestorPlace, a récemment très habilement plaidé en faveur de l’achat d’actions BABA. Il a noté que « les actions se négocient toujours avec une décote d’environ 50% par rapport à il y a un an » et a souligné que le conglomérat » est connu comme l’équivalent chinois de Amazon (NASDAQ :AMZN) avec son e-commerce et ses services cloud en pleine croissance. Et Sanders pense, à juste titre, qu’Alibaba a plus de potentiel à long terme qu’Amazon.

Enfin et surtout, abordant l’antagonisme que Pékin a manifestement développé pour Alibaba, Sanders affirme que le gouvernement a, en prenant une série de mesures dures contre Alibaba, atteint son objectif de restreindre le fondateur de l’entreprise, Jack Ma.

De plus, la rue a été applaudie par la décision de Pékin de « seulement » amender Meituan (OTC :MPNGY) 534 millions de dollars pour avoir prétendument abusé de son avantage concurrentiel dans la livraison de nourriture. Une amende d’environ le double de ce montant avait été prévue.

Xi est le joker

Si l’un des anciens présidents chinois qui a servi des années 1980 jusqu’à la prise de pouvoir de Xi en 2013 était à la tête du gouvernement, je serais entièrement d’accord avec le point de vue de Sanders. Ces dirigeants étaient assez prévisibles et pas très différents de la plupart des dictateurs. En interne, ils étaient répressifs envers les dissidents et de nombreux mouvements politico-religieux. Mais ils n’ont utilisé de véritables châtiments répressifs, militants, collectifs qu’en de très rares occasions où leur dos (à leur avis) était au pied du mur.

Ils n’interféraient pas beaucoup avec les entreprises privées ou cherchaient à augmenter considérablement leurs pouvoirs. Et, bien qu’ils pinçaient parfois le nez de l’Occident (en saisissant, par exemple, de minuscules îles ou en gardant le personnel militaire américain en otage pendant une brève période), ils n’ont vraiment pas pris de mesures significatives contre d’autres pays ou n’ont pas agi de manière trop menaçante. (Bien sûr, pendant des décennies, la Chine a volé la propriété intellectuelle des pays étrangers et a mis en œuvre d’autres pratiques commerciales déloyales).

Xi est totalement différent. Il s’était lui-même fait président à vie. Il a ordonné des actions brutales et répressives contre des centaines de milliers de Ouïghours et de nombreux habitants de Hong Kong.

Le président a décidé d’encourager les citoyens chinois à voyager librement à l’étranger après que le gouvernement était pleinement conscient de l’épidémie de coronavirus – et il a caché l’existence du virus et ses attributs au monde pendant quelques semaines cruciales. Il est difficile de considérer ces deux dernières actions odieuses comme principalement motivées par autre chose que son désir d’affaiblir l’Occident par rapport à la Chine.

Et sous Xi, le gouvernement a été si dur envers les entreprises chinoises, y compris Alibaba, que le Wall Street Journal l’a comparé au fondateur et premier dirigeant complètement anticapitaliste du Parti communiste, Mao Zedong. Même si je pense que c’est une grosse exagération – Xi n’est évidemment pas complètement anticapitaliste – c’est un bon indicateur de la lourdeur du bâton qu’il a utilisé contre les entreprises qu’il craint.

Et, compte tenu de la taille énorme d’Alibaba et de sa grande trésorerie, des idées rebelles de son fondateur, Jack Ma, et de la capacité de l’entreprise à communiquer directement avec des dizaines de millions de citoyens chinois, le président a des raisons d’avoir peur de l’entreprise.

Le résultat sur BABA Stock

Compte tenu des vastes pouvoirs de Xi et du gouvernement chinois (que j’ai expliqué dans une chronique précédente), de la volonté du président d’employer des mesures radicales, de son imprévisibilité et des raisons pour lesquelles il doit craindre Alibaba, je ne serais pas du tout surpris s’il prend des mesures supplémentaires très sévères contre Alibaba à court ou moyen terme.

Comme je l’ai dit précédemment, cependant, je pense que certaines actions chinoises sont attrayantes. Si le gouvernement n’a pas de hache à moudre contre eux et qu’ils opèrent dans des secteurs pour lesquels Pékin est évidemment ami (comme la banque, la fabrication de puces et l’énergie solaire), alors les investisseurs n’ont pas à s’inquiéter beaucoup des mesures répressives du gouvernement.

Mais Alibaba est dans la situation exactement inverse, ce qui la rend extrêmement risquée. En conséquence, les investisseurs devraient vendre les actions BABA.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.