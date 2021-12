« Babe »: Styx et la ballade de leur vie

L’une des dernières grandes ballades rock des années 1970 régnait en Amérique le 8 décembre 1979. « Bébé, » parmi les chansons les plus romantiques de l’histoire des incontournables du rock de Chicago Styx, a terminé son ascension au n°1 du Billboard Hot 100. C’était l’aboutissement d’un long voyage pour le groupe nommé d’après la rivière qui transportait les âmes mortes jusqu’à Hadès dans la mythologie grecque.

Styx plaçait des singles dans le classement américain pendant sept bonnes années, mais ils n’étaient entrés dans le top dix américain que deux fois auparavant, d’abord lorsque « Lady » a atteint la sixième place au début de 1975, puis lorsque « Come Sail Away » a atteint la première place. 8 au début de 1978. Après une série d’albums très vendus, c’était le set Cornerstone du groupe qui contenait cette chanson sincère écrite par le chanteur et claviériste Dennis DeYoung à sa femme de 15 ans, Suzanne.

La ballade de Dennis et Suzanne

« Être sur la route pendant six ans met une pression sur une relation », a expliqué DeYoung dans Billboard Book Of Number One Hits de l’écrivain Fred Bronson. « Je voulais lui dire à quel point elle m’avait manqué quand elle était partie. » Suzanne, pour sa part, a été vendue d’emblée. « La première fois que j’ai entendu ‘Babe’, je savais que c’était aussi bon que ‘Lady’, sinon mieux », a-t-elle déclaré.

Écoutez le meilleur de Styx sur Apple Music et Spotify.

La femme de DeYoung était moins sûre de vouloir que le monde connaisse les sentiments de son mari. Mais l’auteur, qui avait d’abord fait une démo du morceau avec les autres membres du groupe Chuck et John Panozzo, a persuadé à la fois Suzanne et le groupe que c’était la bonne décision de passer de leur son rock plus familier à cette approche de ballade. La version qu’ils ont publiée était essentiellement la même que la démo, avec l’ajout d’un solo de guitare de Tommy Shaw. Au cours des dernières semaines des années 1970, la relation de Dennis et Suzanne a alimenté un fracas n ° 1.

Achetez ou diffusez « Babe » sur l’album Cornerstone de Styx.