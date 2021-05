Babo, du Cartel de Santa, a implanté des perles dans son membre – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Franco et sans honte Babo, chef du groupe Cartel de Santa, a révélé dans une interview aux youtubeurs Luisito Comunica et Juan Bertheau, qu’une modification avait été apportée à son corps afin de procurer plus de plaisir à ses partenaires et c’est même lui qui a conçu la manière dont les prothèses utilisées devaient être placées.

«Ce bavardage que j’apporte s’appelle la perle. Il s’agit de soulever la peau du pénis, de la traverser et de mettre une bille, une perle de Téflon; au moment où le membre est en érection, ils regardent les billes tout le temps. J’apporte six caniques et quatre côtes, les trois premières sont pour lorsque vous êtes en position frontale avec le museau, celles-ci stimulent le point G; lorsque vous êtes dans des positions où la fille ne vous regarde pas, les trois billes du bas n’ont pas d’importance au point G; les côtes sont sur les bords pour stimuler les lèvres intérieures de la femme », a expliqué Babo.

Le problème a été mis en lumière dans la conversation parce que Luisito lui a dit qu’ils pensaient que Babo, le nom de scène d’Eduardo Daválos de Luna, les avait connus grâce à l’interview qu’ils avaient faite avec Facundo, dans laquelle il avait fait des révélations à son sujet, y compris son intime. modifications.

J’étais déjà au courant de cette chose par mes amis qui avaient été emprisonnés, parce que ces billes sont mises en prison aux États-Unis. Je connaissais déjà les procédures, ils le font juste très rudimentaire en prison, parce que vous n’avez pas de scalpel ou avec lequel vous percer la peau ».

Le musicien a souligné que la récupération de cette procédure nécessite deux mois d’abstinence sexuelle totale, ce à quoi il ne s’est pas conformé et a eu un accident avec l’une des billes qui l’ont ému deux fois, mais après la peur, il s’est concentré sur apprendre à les utiliser. .

Information sur El Universal