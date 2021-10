Babul Supriyo démissionne de son poste de député et demande à Suvendu Adhikari de faire démissionner également son père et son frère de Lok Sabha

La démission de Babul Supriyo est intervenue après que le député d’Asansol ait écrit à Birla le 20 septembre, sollicitant un rendez-vous avec lui pour démissionner officiellement de son poste de membre de la Chambre.

L’ancien ministre de l’Union Babul Supriyo, qui avait démissionné du BJP après avoir été limogé du cabinet Modi et avait récemment rejoint le Congrès de Trinamool, a aujourd’hui démissionné de la Lok Sabha en tant que député après avoir rencontré le président Om Prakash Birla. Après avoir démissionné de son poste, Babul Supriyo a également remercié les dirigeants du BJP pour la confiance qu’ils lui ont témoignée.

« Mon cœur est lourd car j’avais commencé ma carrière politique au BJP. Je remercie le Premier ministre, le chef du parti et Amit Shah. Ils m’ont fait confiance. J’avais complètement quitté la politique. Je pensais que si je ne faisais pas partie du parti, je ne devrais pas garder de siège pour moi », a-t-il déclaré.

Supriyo a également dénoncé Suvendu Adhikari en disant que le chef de l’opposition du Bengale occidental devrait d’abord obtenir la démission de son père et de son frère en tant que députés.

«Suvendu Adhikari faisait partie intégrante de TMC il y a quelques mois. En dehors de la politique, il a été un ami, il doit évidemment dire des choses très dures à mon sujet politiquement. Mais il devrait conseiller à son père et à son frère de démissionner de leurs sièges de députés car ils ne font plus partie de TMC », a déclaré Supriyo.

La lettre de démission officielle conformément aux règles et une note personnelle de gratitude à l’honorable président Sir @ombirlakota pic.twitter.com/lviZyRi74f – Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) 19 octobre 2021

Notamment, le père de Suvendu Adhikari, Sisir Adhikari, et les frères Dibyendu et Soumendu avaient rejoint le BJP plus tôt cette année. Dibyendu et son père avaient remporté les sondages Lok Sabha sur le ticket TMC.

La démission de Babul Supriyo est intervenue après que le député d’Asansol ait écrit à Birla le 20 septembre, sollicitant un rendez-vous avec lui pour démissionner officiellement de son poste de membre de la Chambre.

Le chanteur devenu homme politique a souligné à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas continuer en tant que député puisqu’il n’était plus membre du parti pour lequel il avait remporté le siège.

Lorsque Supriyo avait démissionné du parti, Adhikari avait déclaré que sa sortie n’était pas une perte pour le BJP. « Ce n’est pas un leader de masse et pas un bon organisateur politique. Cependant, personnellement, il est mon bon ami », avait déclaré Adhikari.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.