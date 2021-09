Babul Supriyo rejoint TMC et quitte le BJP des mois après avoir été limogé du cabinet Modi

in

Réagissant à l’arrivée de Supriyo au TMC, Derek O’Brien a déclaré : “Khela Hobe”. Khela Hobe ou game on est le slogan électoral populaire de TMC.

L’ancien ministre de l’Union et leader du BJP, Babul Supriyo, a quitté le BJP aujourd’hui et a rejoint le Congrès Trinamool au pouvoir au Bengale occidental. Il a été nommé membre de TMC par le neveu de Mamata Banerjee et secrétaire général national de TMC Abhishek Banerjee et le député de Rajya Sabha Derek O’Brien.

« Aujourd’hui, en présence du secrétaire général national Abhishek Banerjee et du député RS Derek O’Brien, l’ancien ministre de l’Union et député en exercice Babul Supriyo a rejoint la famille Trinamool. Nous en profitons pour lui souhaiter une très chaleureuse bienvenue ! a informé le All India Trinamool Congress sur Twitter.

Aujourd'hui, en présence du secrétaire général national @abhishekaitc et du député RS @derekobrienmp, l'ancien ministre de l'Union et député en exercice @SuPriyoBabul a rejoint la famille Trinamool.

On peut noter que Supriyo était en colère contre le BJP après avoir été invité à démissionner du cabinet du syndicat en juillet de cette année, juste avant que le Premier ministre Modi ne remanie son conseil des ministres. Supriyo avait déclaré plus tôt qu’il ne quitterait pas le BJP et avait rejoint la politique pour servir les gens.

