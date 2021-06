Baby Doge Coin: qu’est-ce que c’est et où l’acheter

Baby Doge Coin (BabyDoge) est le dernier projet de crypto-monnaie à attirer l’attention générale. Cependant, depuis le lancement du projet, on constate un manque flagrant de médiatisation de la pièce, au détriment des investisseurs potentiels.

Nous avons donc pensé que nous pourrions aider à combler le fossé des connaissances. Cet article examine toutes les choses clés que vous devez savoir sur l’altcoin, y compris ce que c’est, où l’acheter et quelles sont vos perspectives d’investissement.

Faites défiler vers le bas pour commencer et découvrez les meilleurs endroits pour acheter des pièces Baby Doge au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des pièces Baby Doge en ligne

Si vous vous demandez où acheter Baby Dogecoin, nous vous recommandons de choisir un courtier en crypto-monnaie en ligne, de vous inscrire, de déposer des fonds et d’acheter des pièces.

Alors que certains investisseurs en crypto-monnaie aiment utiliser les échanges décentralisés (DEX), notre équipe d’analystes pense que les courtiers en crypto-monnaie offrent les frais les plus bas et le service le plus fiable pour acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies telles que la pièce BabyDoge.

Donc, si vous êtes prêt à acheter la crypto BabyDoge maintenant, voici les deux meilleurs endroits pour commencer :

Qu’est-ce que la pièce Baby Doge ?

Fonctionnant sur la chaîne intelligente Binance, BabyDoge est le dernier descendant de la crypto-monnaie de son père mème, DogeCoin. Plus précisément, il s’agit d’un altcoin hyper déflationniste avec un système de partage intelligent intégré à l’écosystème, de sorte que plus de BabyDoge est ajouté au portefeuille de chaque utilisateur. Cela signifie que les titulaires de carte reçoivent automatiquement des frais de 5% pour chaque transaction effectuée sur le réseau Baby Doge.

La pièce aurait été créée par des fans de la communauté Doge et vise à améliorer la vitesse des transactions et le «culte». La pièce a un temps de bloc de 5 secondes par rapport aux 60 secondes de DOGE, et des tarifs de gaz globalement moins chers.

Dois-je acheter la pièce BabyDoge ?

Si vous souhaitez faire un investissement risqué dans un projet altcoin avec un potentiel de croissance exponentiel, les jetons BabyDoge pourraient être un bon investissement. Cependant, assurez-vous de connaître les devises meme rivales qui pourraient être de solides investissements alternatifs, et n’investissez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

En plus de l’accumulation de prix, les détenteurs de jetons BabyDoge peuvent bénéficier de la taxe sur les transactions de 5%, ce qui donne à la crypto-monnaie le potentiel d’être un investissement important à court et à long terme.

Prédiction du prix de la pièce Baby Doge

Nous ne pouvons pas faire de prévision de prix définitive pour BabyDoge. Cela est en partie dû à l’imprévisibilité des projets de pièces de monnaie et également au manque de fondamentaux disponibles à analyser. BabyDoge se développera principalement en fonction du sentiment, ce qui est extrêmement difficile à lire mieux que le reste du marché.

Les réseaux sociaux réagissent à $ BabyDoge

BRLURE ENTRÉE ☄️ Célébrons les 70k + titulaires et réussissons notre AUDIT ✅ Ce dimanche 20 juin pour la fête des pères nous brûlerons 2.5 QUADRILLION #BabyDoge Actuellement évalué à plus de 600 000 $🔥 pic.twitter.com/4Uy5OOpaNK – Baby Doge Coin (@BabyDogeCoin) 17 juin 2021

cz. tu es le plus grand influenceur du monde de la crypto #BabyDogeCoin pic.twitter.com/eKm3gWmL2i – Jeff (@ int0x801) 17 juin 2021

Notre audit ID VERIFIED pour @BabyDogeCoin est en ligne ! Veuillez consulter les résultats sur notre site Web : https://t.co/Je4pB2MCJb #bsc #smartchain #cryptocurrency – Financement des desserts (@DessertSwap) 16 juin 2021

Je suis titulaire du portefeuille 88e3. Lorsque l’officiel a brûlé 500 000 $ Babydoge, j’aimerais payer le Babydoge officiel 10 000 $ ou BUSD pour soutenir le développement de la communauté, et embaucher des célébrités Internet pour aider le bébé chien à grandir sainement. @ BabyDogeCoin pic.twitter. com / 3r9nDf9ZgC – bebe (@ bebe37261624) 17 juin 2021

@elonmusk viens travailler avec #BabyDoge Temps de bloc de 5 secondes puisque nous sommes construits sur des blocs de doge BSC Vs 1 minute. Même si vous déplacez #Doge vers ETH…. Les frais de gaz BSC sont moins chers que l’ETH – Baby Doge Coin (@BabyDogeCoin) 16 juin 2021

