Baby Doge plonge 3,1% à 0,000000001208 $ – Où acheter Baby Doge ⋆ Crypto new media

Baby Doge fait partie des crypto-monnaies les plus récentes du marché. La pièce est devenue célèbre après avoir été mentionnée par Elon Musk, et peu de temps après, sa communauté s’est rapidement développée jusqu’à ce qu’elle soit même présente dans la course NASCAR. Cependant, Baby Doge n’a pas réussi à maintenir la renommée que Musk lui a donnée, et alors que le reste du marché a réalisé des gains massifs au cours du mois dernier, Baby Doge n’a pas réussi à le faire.

BabyDoge se négocie à 0,000000001208 $ au moment de la rédaction après une baisse de 3,1% en 24 heures.

Analyse des prix Baby Doge

Source : Tradingview

BabyDoge a fait un rassemblement massif en juillet après que Musk l’a approuvé. Cependant, les gains réalisés au cours de cette période étaient trop élevés pour que la pièce meme ne puisse pas les maintenir. Les ventes massives après le début de la baisse de la pièce ont contribué à une perte de prix importante.

Au cours du mois dernier, la plupart des altcoins ont atteint de nouveaux sommets mensuels. Au contraire, BabyDoge a chuté, et au lieu de remonter comme le reste du marché, l’altcoin est tombé à des niveaux très bas. Au cours du dernier mois, Baby doge a perdu environ 48%.

Si la baisse actuelle se poursuit, BabyDoge pourrait se diriger vers le support inférieur critique de 0,00000000110 $. La pièce meme doit maintenir son niveau au-dessus de ce prix pour conserver son soutien actuel aux acheteurs.

D’un autre côté, BabyDoge pourrait connaître une reprise s’il y a un soutien écrasant du marché. Dans ce cas, la pièce se dirigera vers la résistance supérieure de 0,00000000140 $. Cependant, une telle tendance à la hausse se produira également si les acheteurs rallient le soutien à la pièce meme.

BabyDoge fait partie des nombreuses pièces meme qui sont entrées dans la sphère crypto. Lorsque la pièce a été lancée, beaucoup craignaient une traction de tapis qui laisserait aux investisseurs des pertes massives. Cependant, la nouvelle crypto a fait preuve de résilience et, si elle est adoptée, elle pourrait atteindre de nouveaux niveaux.

Où acheter Baby Doge

Si vous souhaitez acheter Baby Doge, vous pouvez le faire sur les plateformes suivantes :

eToro est l’une des plateformes d’échange qui prend en charge BabyDoge. eToro prend en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de trading. eToro est également réputé pour soutenir les nouveaux traders grâce à une fonction de copie de trading.

L’autre échange qui prend en charge Baby Doge est OKEx. OKEx est l’une des plus grandes plateformes d’échange, qui a récemment coté baby Doge. OKEx facture des frais de trading bas et prend en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de trading.

