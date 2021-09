Baby Foot Peel est en vente: faites le plein avant qu’il ne se vende …. encore une fois

L’attente est la partie la plus difficile. Vous pourriez penser que rien ne se passe, surtout lorsque vos pieds ont exactement la même apparence immédiatement après le traitement… mais ensuite, comme par magie, ils commencent à se transformer. En quelques jours, vos pieds commenceront à peler un peu, puis un peu plus, puis beaucoup. Certains disent qu’ils perdent comme un serpent, d’autres disent laisser des morceaux de peau partout où ils vont jusqu’à ce que le processus soit terminé.

Alors oui, c’est dégueulasse… mais aussi curieusement satisfaisant, surtout quand on voit les résultats. La peau de vos pieds aura l’air neuve et sera douce comme un bébé (comme son nom l’indique). Le battage médiatique est bien réel. Maintenant, nous ne commencerons pas la saison des sandales sans elle. C’est vraiment un produit miracle. Il n’y a qu’un seul hic (n’est-ce pas toujours le cas ?) : il se vend partout. Achetez ci-dessous pour obtenir le vôtre pendant que vous le pouvez, et rejoignez-nous dans la joie de vivre la métamorphose la plus étrange et la plus merveilleuse que vos pieds connaîtront jamais.