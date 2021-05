“ Baby I Love You ”: le nouveau groove soul des années 70 de Little Milton

James Milton Campbell, connu de tous sous le nom de Little Milton, avait beaucoup contribué à sa carrière, même à l’aube des années 1970. L’homme d’Inverness, Mississippi avait enregistré avec Ike Turner chez Sun Records dès 1953; il était un chanteur et guitariste de blues respecté, et a commencé à accumuler une gamme impressionnante de succès R&B à partir de 1962. Milton a également été immortalisé plus tard sur grand écran avec son apparition dans le célèbre film documentaire sorti en 1972, Wattstax.

En tant que soul man, il est probablement mieux connu pour son palmarès R&B n ° 1 de 1965 «Nous allons le faire», mais ce n’était que l’un des six meilleurs tubes soul sur un total de 30 entrées dans cette enquête Billboard R&B. Il a également fait dix fois les listes pop, y compris le 9 mai 1970, avec ce qui allait devenir le cinquième de ces meilleurs tenners soul, “Bébé Je t’aime.”

La chanson était sur Little Milton’s Si les murs pouvaient parler, qui a tracé en mars de cette année vers la fin d’un mandat fructueux sur la filiale d’échecs Checker. L’album a atteint la 23e place du compte à rebours du R&B, se plaçant à peine dans le classement pop au numéro 197.

Le morceau n’avait aucun rapport avec la composition du même nom de Phil Spector, Jeff Barry et Ellie Greenwich, enregistrée pour la première fois par les Ronettes et sortie à la fin de 1963. Ce «Baby I Love You», écrit par Jimmy Holiday et produit par Calvin Carter , était un groove soul plein de corne à mi-tempo avec des chœurs féminines et la voix principale douce de Little Milton. Sa série pop l’a seulement porté au n ° 82 et est devenu son avant-dernière apparition sur le Hot 100, mais il est passé au n ° 6 du Best Selling Soul Singles.

“Baby I Love You” est sur l’album If Walls Could Talk, qui peut être acheté ici.