“Baby Love”: les Supremes donnent naissance à un classique de la Motown

Le groupe a une fois dédaigneusement appelé le « no-hit Suprêmes” étaient en passe de devenir l’acte le plus chaud d’Amérique à l’été 1964.

Le 13 août, alors que “Where Did Our Love Go” n’est plus qu’à une semaine de terminer son ascension vers le numéro 1 aux États-Unis et que le besoin d’un album Supremes devenait urgent, le “Bébé d’amour” la légende est née. Mais, comme le savent les collectionneurs de Motown, la chanson Holland-Dozier-Holland a été coupée pour la première fois le mois précédent, lorsqu’elle a reçu le feu vert du patron.

La première version de « Baby Love » avait été enregistrée environ trois semaines plus tôt, le 24 juillet. Mais comme Berry Gordy l’a écrit dans son autobiographie de 1995 To Be Loved, la chanson a eu une naissance difficile. « Quand HDH l’a terminé la première fois », se souvient-il, « j’ai dit : « C’est génial, mais ça n’a pas de vie, il n’y a pas de gadget ici… bien sûr, ils n’étaient pas d’accord avec moi. Mais ils sont retournés en studio et l’ont recoupé. Et au début, ils ont mis le petit truc, ooh-ooh-ooh – ce petit peu. Et j’ai dit, c’est parfait !

Le souvenir de Brian Holland était que le triumvirat de production était de toute façon parvenu à cette conclusion. “Quand nous avons coupé ‘Baby Love’ la première fois, c’était un peu trop lent”, a-t-il déclaré. « Nous voulions y ajouter un peu plus de peps. »

En dehors de Diana Ross‘ nouvelle ad lib, la deuxième version était maintenant légèrement plus rapide et résolument plus zippée. Il arborait également des percussions sur le backbeat, particulièrement visible sur cette intro remodelée – mais pas de claquements de mains, comme l’explique le supremo du clavier Tamla Earl Van Dyke dans The Complete Motown Singles Volume 4. Des planches de deux par quatre ont été utilisées, avec “quelqu’un ‘ sur eux.”

La nouvelle version a été achevée en deux prises ce jour-là, et les résultats publiés sous le nom de Motown 1066 aux États-Unis cinq semaines plus tard. C’était trois semaines après que “Where Did Our Love Go” ait terminé son règne de quinze jours sur le Hot 100.

Fin octobre, “Baby Love” l’a suivi jusqu’au sommet, pendant quatre semaines, puis en novembre, pendant trois semaines sur le marché R&B. C’était au cours de la période de 14 mois pendant laquelle Billboard n’a pas publié de graphique d’âme séparé, donc les livres de référence de l’historien des graphiques Joel Whitburn utilisent les données de la publication rivale Cashbox Top 50 In R&B Locations. À la mi-novembre, “Baby Love” avait bousculé Roy Orbison‘s “Oh, Pretty Woman” du haut du classement des célibataires britanniques.

