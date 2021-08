‘Baby Lyssa’ Chapman appelle ses sœurs après qu’elles ont révélé un camouflet de mariage

La star de Dog the Bounty Hunter, Lyssa Chapman, défend son père Duane “Dog” Chapman quelques jours avant son mariage avec Francie Frane après que ses sœurs Cecily Chapman et Bonnie Jo Chapman ont affirmé qu’elles n’avaient pas été invitées. “Baby Lyssa” a accusé ses sœurs d’avoir “menti” à propos de Duane et a allégué que les “anciens partenaires commerciaux” de Duane mettaient des idées dans la tête de Bonnie. Dans les tweets, Lyssa a également souligné que son père n’était ni raciste ni homophobe.

“Ma soeur (s) mentent sur notre père. N’écoutez pas! Pour mémoire, Bonnie et Cecily sont aimés de notre famille et nous avons le cœur brisé que de mauvaises personnes les utilisent pour se venger de papa”, a écrit Lyssa lundi. après midi. “Papa n’est ni raciste ni homophobe. Il aime tout le monde.” Dans un tweet de suivi, Lyssa a affirmé que les “anciens partenaires commerciaux” de Duane avaient mis des idées dans la tête de Bonnie parce qu’ils étaient “en colère qu’ils ne puissent plus chevaucher ses queues de pie. Duane a rompu sa relation d’affaires avec ces personnes “quand il s’est rendu compte qu’ils étaient des escrocs.”

Ma ou mes sœurs mentent sur notre père. N’écoute pas! Pour mémoire, Bonnie et Cecily sont aimés de notre famille et nous avons le cœur brisé que de mauvaises personnes les utilisent pour se venger de papa. Papa n’est ni raciste ni homophobe. Il aime tout le monde. – Lyssa Chapman (@BabyLyssaC) 23 août 2021

“Ils ont dit qu’ils l’avaient ” viré ” pour sauver la face, puis ont commencé à préparer deux de ses filles pour se venger “, a écrit Lyssa. “Je crois qu’ils ont une mentalité de secte et mes sœurs ont été endoctrinées.” Quelques heures plus tard, Lyssa a tweeté : « Il y a une raison pour laquelle ces histoires de déchets viennent [out] sur les sites médiatiques DÉCHETS !!”

Le dernier drame de la famille Chapman a commencé lorsque Cecily, la fille de la défunte épouse de Duane, Beth, qu’il a adoptée plus tard, a déclaré au Sun qu’elle renonçait à son propre projet d’épouser son petit ami plus tard cette année. Dans la même interview, Cecily a déclaré qu’elle n’avait pas reçu d’invitation au mariage de Duane et Frane le 2 septembre. Si on lui demandait d’y aller, Cecily a dit qu’elle le ferait parce que Duane est “toujours mon père”.

Lundi, Bonnie et Cecily ont toutes deux déclaré à TMZ qu’elles n’étaient pas invitées au mariage. Ils ont tous les deux déclaré qu’ils n’avaient aucun problème avec le fait que Duane se remarie et ont supposé qu’il pourrait y avoir un “problème personnel” avec leur père. Selon TMZ, le fils de Duane et Beth, Garry Chapman, a été invité à son mariage. Cecily s’est demandé si la participation de Bonnie aux manifestations et à l’activisme avait pu jouer un rôle.

“Ce que je vois personnellement, c’est que mon père a du mal à gérer le fait qu’il ne pourra peut-être pas remplacer ma mère et que peut-être moi et Bonnie retirons beaucoup de ma mère et qu’il voit notre mère en nous”, a déclaré Cecily à TMZ. “J’ai l’impression que ça lui fait peur. Oui, il peut passer à autre chose, oui, il peut se remarier – ce n’est pas le problème. Je pense qu’il a juste peur que nous lui rappelions trop notre mère.”

Après que TMZ a publié ses interviews avec Cecily et Bonnie, le représentant de Duane a répondu à leurs commentaires. “Nous aimons beaucoup Bonnie et Cecily, comme toute notre famille”, peut-on lire dans le communiqué. “Nous prions pour leur santé et leur bonheur chaque jour. Au-delà de cette déclaration, nous souhaitons garder tous les problèmes familiaux privés.”

Quant aux commentaires de Lyssa, ils semblent faire référence aux retombées de la situation Dog Unleashed de Duane. L’émission était censée être diffusée sur une nouvelle plate-forme de streaming appelée Unleashed le 1er avril, mais elle a été annulée quelques jours seulement avant le lancement de la plate-forme. La société a accusé Duane d’avoir violé des “obligations contractuelles”. Les producteurs l’ont également accusé de racisme et d’homophobie à la suite d’une enquête. Duane avait déjà été accusé de racisme en 2007 lorsqu’un enregistrement a été divulgué, ce qui a conduit A&E à annuler brièvement Dog the Bounty Hunter avant de le ramener en 2008. L’émission a continué à être diffusée jusqu’en 2012 et a été suivie par Dog et Beth: On The Hunt (2013-2015 ) et Dog’s Most Wanted (2019).