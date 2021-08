‘Baby Lyssa’ Chapman se penche sur les projets de mariage de papa Duane

Duane “Dog” Chapman et sa fiancée Francie Frane devraient marcher dans l’allée le mois prochain, et leurs noces à venir ont le sceau d’approbation de la fille de Chapman, “Baby Lyssa” Chapman, indépendamment de ce que pensent les fans. Plus d’un an après avoir mis un genou à terre et posé la question, Chapman a annoncé mardi que lui et Frane allaient se marier le jeudi 2 septembre, une date qui a suscité de nombreux commentaires de la part des fans de la star de Dog the Bounty Hunter. .

Parmi les nombreuses personnes à réagir à la nouvelle se trouvait Lyssa, qui s’est prononcée après un commentaire critique d’un fan reprochant à Chapman d’être parti trop “tôt” après le décès de sa femme, Beth Chapman, en 2019. Le commentateur, qui a noté qu’ils sont mariées à leur mari depuis près de 30 ans, a déclaré que si quelque chose lui arrivait, je ne pouvais pas penser à épouser quelqu’un d’autre, surtout peu de temps après leur décès. Le commentateur a ajouté que leurs enfants “seraient furieux contre moi et même s’ils ne l’étaient pas, je ne pourrais jamais faire comme mon mari le souvenir de notre amour et de notre mariage”. Lyssa, cependant, n’était clairement pas là pour critiquer la vie amoureuse de son père. Répondant au commentateur, la star de Dog the Bounty Hunter a clairement indiqué qu’elle ne contestait pas le choix de son père de se remarier, écrivant qu’elle n’avait “aucun doute” que le commentateur serait “seul POUR TOUJOURS… Dieu empêche que quelque chose n’arrive à votre mari ” étant donné leur attitude.

Que Dieu interdise qu’il arrive quelque chose à votre mari, je n’ai aucun doute que votre misérable cul SERA seul POUR TOUJOURS. Même si je doute que ce soit par choix. AMEN. – Lyssa Chapman (@BabyLyssaC) 11 août 2021

Chapman a répondu aux inquiétudes concernant son mariage avec Frane un peu plus de deux ans après la mort de Beth lorsqu’il a confirmé la date du mariage sur le podcast Two Guys From Hollywood. Chapman a révélé pour la première fois sa relation avec Frane en mars 2020, seulement 10 mois après la mort de Beth à l’âge de 51 ans en juin 2019 à la suite d’une bataille de plusieurs années contre le cancer et un peu plus d’un an après la mort du mari de Frane, pertes qu’ils ont liées plus de. Les futurs mariés se sont fiancés en mai 2020. S’exprimant sur le podcast, Chapman a révélé que les écritures l’avaient aidé à aller de l’avant et à se permettre de retrouver l’amour et le bonheur.

“Le mari de Francie est décédé il y a plus de trois ans, Beth il y a plus de deux ans et je me sentais très mal de vouloir même avoir quelqu’un d’autre après Beth”, a-t-il expliqué. « Et puis, quand je suis allé dans la Bible, la Genèse, et que j’ai découvert comment Adam avait eu Eve, alors que j’allais trouver l’histoire exacte, j’ai vu l’Écriture qui dit : « Dieu ne veut pas qu’un homme soit seul. » Il sait que nous avons besoin d’un compagnon, que nous soyons un homme ou une femme. Alors de toute façon, oui, le 2 septembre.

Pour le moment, ni Chapman ni Frane n’ont dévoilé plus de détails sur leur grand jour, comme l’endroit où ils prévoient de se marier et le nombre d’invités qui seront invités. Chapman avait taquiné la date de son prochain mariage dans un article publié le 1er août sur les réseaux sociaux lorsqu’il s’est exclamé à quel point il était amoureux de Frane et a taquiné qu’il “le prouverait bientôt sans l’ombre d’un doute !!!”