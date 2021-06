Baby révolutionne le Lightning

03/06/2021 à 23:24 CEST

.

Rayo Vallecano, avec des buts d’Álvaro García et un doublé de Portugais Baby, Il a obtenu le tour de qualification pour la promotion au premier rang en battant Leganés au rythme fixé par l’ailier portugais, qui a sauté sur l’herbe en seconde période et a révolutionné son équipe.

Rayon

JAMBE

Rayon Vallecano

Luca Zidane ; Mario Hernández (Velázquez, 81 ‘), Saveljich, Catena, Fran García; Isi Palazón, Valentin (Mario Suárez, 81 ‘), Comesaña, lvaro; Trejo (Andrés Martín, 88′); et Qasmi (Bébé, 65’).

Léganes

Risque; Palencia, Sergio González, Javi Hernández, Jonathan Silva ; Perea (Borja Bastón, 85 ‘), Rubén Pérez; Avilés (Robert Ibáñez, 78′), Juan Muñoz (Eraso, 67′), Sabin Merino (Kevin Bua, 78’); et De la Fuente.

Buts

1-0 M.72 : lvaro. 2-0 M.75 Bébé ; 3-0 M.93 Bébé.

Arbitres

Milla Alvéndiz (Comité andalou). TA : Catena (37′) et Trejo (51′) / Rubén Pérez (80′) et De la Fuente (93′), de Leganés.

Incidents

Match joué à Vallecas devant 1500 spectateurs.

Le respect maximum que les deux ont été vu depuis le début, avec les deux équipes sans risquer dans leurs démarches et plus soucieux de ne pas se tromper que de mener à bien sa stratégie tactique pour vaincre le rival.

Au Rayo, le joueur de l’équipe des jeunes Mario Hernández s’est plié au côté droit et lui a fait oublier le Péruvien Luis Advíncula, un propriétaire régulier de cette piste tout au long de la saison et qui n’est pas disponible dans cette promotion comme il l’est avec son équipe nationale.

Mario a su couvrir les ascensions de Sabin Merino, qu’il a démantelé sans que l’ailier de Leganés ait eu de la profondeur pour servir des balles à Miguel De la Fuente, très peu assisté en première mi-temps, dont les deux meilleures occasions étaient du Rayo. Le premier avec un tir lointain d’Isi Palazón qu’Asier Riesgo a attrapé et le second une tête du Monténégrin Esteban Saveljich qui a dépassé la barre transversale.

En deuxième mi-temps, Leganés s’en sort mieux et dès le début il parvient à marquer d’un centre latéral du gauche qui touche un défenseur du Rayo et Il a forcé Luca Zidane à faire un étirement pour sortir le ballon alors qu’il était à l’intérieur.

Cet avertissement a servi de révulsif pour Rayo, qui a grandement amélioré ses performances offensives avec le départ de Portuguese Baby, qui a été un casse-tête pour la défense bleu et blanc et il a marqué le deuxième but d’un tir puissant de l’extérieur de la surface que Riesgo n’a pas pu arrêter.Le premier but était inscrit trois minutes plus tôt sur un centre d’Isi depuis la droite qu’Álvaro García terminait à l’intérieur de la surface, sans opposition.

Avec deux buts de retard, Leganés a dû risquer et ces urgences ont profité au Rayo, qui avec la vitesse de ses attaquants a fait beaucoup de dégâts à Leganés. En effet, après une faute de Miguel de la Fuente sur Baby, le Portugais a attrapé le ballon et a décoché un tir que Riesgo a touché mais n’a pas pu sauver pour empêcher le troisième but. Tout se jouera à Butarque, mais ceux de Vallecas démarrent avec un avantage très confortable.