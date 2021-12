Baby Shark obtient Ludwig banni de YouTube après avoir quitté Twitch

Capture d’écran : Ludwig Ahgren / YouTube / Kotaku

Il a fallu moins d’une semaine au méga streamer Ludwig Ahgren après avoir abandonné Twitch pour YouTube pour être temporairement banni de la plate-forme vidéo de Google. Son erreur ? Diffusez brièvement la chanson pour enfants à succès Baby Shark.

Ahgren se diffusait en direct en regardant d’autres vidéos YouTube lors de son troisième jour sur la plate-forme lorsque le flux s’est arrêté pour les quelque 25 000 personnes qui regardaient. Dans une vidéo téléchargée sur une chaîne secondaire hier, il a expliqué ce qui s’est passé.

« J’essayais de regarder les 50 meilleures vidéos YouTube vintage les plus classiques de tous les temps pour trouver quelle était la plus grande vidéo YouTube de tous les temps », a-t-il déclaré. « Et en chemin j’ai fini par n’écouter que quelques secondes de Baby Shark que je n’oserai plus écouter une seconde de plus pour l’amour de Dieu. Je suis à peu près sûr que les chefs d’entreprise qui possèdent Baby Shark ont ​​une main de fer sur YouTube, et ils m’ont donc abattu.

Ahgren a déclaré qu’il supposait que le système d’identification des droits d’auteur de YouTube signalerait simplement le flux sur le backend pour appliquer les répartitions de revenus appropriées plutôt que de le mettre complètement hors ligne, une erreur de calcul qu’il ne fera plus. « C’est une bonne note pour l’avenir », a-t-il déclaré. « C’est un peu fou qu’au cours des quatre premiers jours sur YouTube, j’ai été banni et au cours des quatre premières années sur Twitch, je n’ai jamais été banni, mais des douleurs de croissance, nous nous en sortons. »

Avant de devenir le dernier streamer Twitch de haut niveau à quitter la plate-forme de streaming appartenant à Amazon, Ahgren était connu pour avoir battu le record plus tôt cette année pour la plupart des abonnés. Cette distinction est intervenue après un sous-athon 24 heures sur 24 qui a duré plus de 30 jours.

La musique protégée par le droit d’auteur est depuis longtemps un problème pour les streamers qui peuvent voir leur travail suspendu ou temporairement torpillé même pour les plus petites infractions. Baby Shark est probablement plus un paratonnerre pour les problèmes juridiques que la plupart, cependant. La chanson existe depuis un certain temps, mais une interprétation par la société sud-coréenne d’éducation pour enfants Pinkfong en 2016 est devenue la vidéo YouTube la plus regardée après avoir été visionnée plus de 9 milliards de fois.

Les enfants qui ne devraient probablement pas regarder YouTube en premier lieu l’infligent depuis lors aux parents. Maintenant, même les streamers apprennent à craindre son étreinte lyrique.