BABYDOGE apparaît sur OKEx avec une brève augmentation de prix

Plus tôt cette année, le prix du Dogecoin a atteint de nouveaux niveaux, entraînant la capitalisation boursière de la pièce et l’exposant à d’innombrables nouveaux utilisateurs. En découvrant la pièce et en voyant à quel point un memecoin peut être populaire, beaucoup ont commencé à l’acheter et à l’échanger. Cependant, il y avait aussi ceux qui ont décidé de créer des crypto-monnaies similaires, déclenchant une nouvelle tendance dans les crypto-monnaies appelées memecoins.

Un de ces memecoins, appelé Baby Doge Coin (BABYDOGE) vient d’apparaître sur OKEx il y a quelques jours, où il est désormais disponible sur le marché au comptant de la plateforme.

Les dépôts BABYDOGE sont devenus disponibles peu de temps après la cotation, tandis que le trading au comptant BABYDOGE / USDT a commencé le 10 août à 10h UTC.

Qu’est-ce que BABYDOGE?

Comme mentionné, Baby Doge Coin est une crypto-monnaie décentralisée de la nouvelle famille de memecoins. Il a été construit au-dessus de Binance Smart Chain, et chaque transaction est facturée des frais de transaction de 10 %. Cependant, même s’il était à l’origine de BSC, il a transféré la chaîne croisée à OEC, où il aura des frais de transaction de 0.

En d’autres termes, si les utilisateurs choisissent d’utiliser leur version OEC, ils n’ont pas à payer de frais de transaction supplémentaires pour que leur paiement soit compensé.

L’objectif de la pièce était d’améliorer Dogecoin en améliorant encore les vitesses de transaction et en ajoutant des attributs déflationnistes plus élevés destinés à récompenser les utilisateurs qui choisissent de l’acheter. Les utilisateurs peuvent recevoir une petite partie de chaque transaction effectuée, donc avoir BABYDOGE dans le portefeuille permet en fait aux utilisateurs de réaliser un profit en attendant que le prix de la pièce augmente et leur permet également de gagner de l’argent grâce au commerce.

Après avoir été cotée sur OKEx, la pièce a connu une légère augmentation de prix qui l’a portée de 0,000000001904 $ à 0,000000002414 $, ce qui est sans doute une amélioration de prix assez faible. Cependant, la pièce, dont le prix a lentement baissé au cours de la semaine dernière, a inversé cette hausse en quelques heures et a continué de chuter, actuellement à 0,000000001636 $.

Le poste BABYDOGE apparaît sur OKEx avec une brève augmentation de prix est apparu en premier sur Invezz.