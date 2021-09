Babylon 5 Reboot de J. Michael Straczynski en développement à The CW ⋆ .

La CW ajoute encore une autre série de science-fiction à sa liste de spectacles empilés. Le réseau a annoncé son partenariat avec Warner Bros. Television pour créer un redémarrage de la série d’opéras spatiaux primée aux Emmy Awards. Babylone 5, développé par le créateur de la série originale J. Michael Straczynski, qui a récemment créé et présenté Sens8 avec Til Wachowski pour Netflix. Selon le réseau, le redémarrage sera un projet “de fond en comble”, ne laissant aucune trace de la série originale des années 90 et optant pour une toute nouvelle interprétation du classique de la science-fiction.

Straczynski est sur le point d’écrire la série, qui suivra John Sheridan, un officier aux antécédents mystérieux, affecté par son employeur Earthforce à un Babylon 5, un port d’escale de cinq milles de long pour les voyageurs de l’espace, les explorateurs d’entreprise, les contrebandiers sournois, et des diplomates extraterrestres à une époque lointaine menacée par la guerre. Sheridan se retrouve dans la ligne de mire lorsqu’une société d’exploration plonge dans la guerre avec une civilisation extraterrestre un million d’années avant la Terre, devenant involontairement le dernier espoir pour la survie de la race humaine.

La série originale Babylon 5, qui mettait en vedette Michael O’Hare, Bruce Boxleitner, et Claudia Christian, était très apprécié des fans et des critiques, remportant un certain nombre de prix, dont deux Hugo Awards et Emmy Awards pour des réalisations exceptionnelles en effets visuels spéciaux et des réalisations exceptionnelles en coiffure pour une série. La série est généralement saluée comme le début d’une nouvelle ère pour les CGI et les effets spéciaux à la télévision, s’étalant sur cinq saisons entre 1994 et 1998 et engendrant un certain nombre de retombées, dont une mini-série, cinq téléfilms et vingt-deux romans.

Straczynski devrait également produire la série avec son studio JMS, aux côtés de Warner Bros. Television. Aucune date de casting ou de sortie n’a été publiée pour la série.

