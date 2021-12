Babylon’s Fall obtient une nouvelle bande-annonce et une date de sortie en mars

Avec une nouvelle bande-annonce qui sort ce soir pour La chute de Babylone, une date de sortie pour le titre PlatinumGames a été annoncée lors des Game Awards.

Le jeu est prévu pour une sortie mondiale le 3 mars 2022. Le jeu de combat coopératif sera disponible sur Steam, PS4 et PS5. Le jeu peut être joué en solo ou en groupe jusqu’à quatre et proposera de nouveaux modes de jeu, du contenu de l’histoire et des types d’armes après le lancement, sans frais supplémentaires.

Les développeurs et Square Enix offriront également un accès anticipé pour les précommandes sur la version numérique de luxe à partir du 28 février.

Dans Babylon’s Fall, vous et d’autres devenez un groupe de guerriers connus sous le nom de sentinelles, liés à un équipement spécial appelé Gideon Coffins. Votre objectif est de vaincre la tour titanesque de Babylone, au sein de laquelle dort un grand héritage.

En plus des armes maniées à deux mains, les personnages peuvent utiliser la puissance de leur cercueil Gideon pour en équiper deux autres, ce qui permet de combiner jusqu’à quatre armes à la fois. Les capacités des différents équipements apporteront également des variations dans la bataille.

Les visuels du jeu ont également été récemment retravaillés, mais conserveront toujours un «style de pinceau» avec une esthétique de peinture à l’huile médiévale.