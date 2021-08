Babymetal annonce de nouveaux ensembles de cartes à collectionner Nft limitées

Suite au grand succès de BABYMETALLors du lancement inaugural des cartes à collectionner NFT, le groupe japonais de pop-metal a révélé les détails d’un nouvel ensemble exclusif et de deux packs.

Commémoration de la “10 Babymetal Budokan”, cette nouvelle collection NFT se compose de 20 cartes à collectionner numériques, réparties sur trois niveaux de rareté, avec des photos des spectacles inoubliables du Nippon Budokan plus tôt cette année.

“BABYMETALL’approche de NFTs est aussi innovante que sa musique, et notre équipe célèbre l’arrivée de leur inspiration divine sur LA CIRE, a commenté Lee Jenkins, responsable de production chez LA CIRE.

Il y aura 24 200 cartes « communes » créées dans dix modèles différents, représentant 88 % du total des cartes. 2 750 cartes « Rares » supplémentaires de huit modèles différents représenteront 10 % des cartes, les 2 % restants consistant en une paire divisée de 550 cartes « Super Rares ».

Le 9 septembre à 8h00 PDT/16h00 GMT, les NFT seront disponibles en deux packages sur babymetal.cards. Un ensemble de packs aléatoires de cinq cartes uniquement numérique sera disponible pour 35 $ et limité à 2 500 packs, avec 1000 packs Mechapack exclusifs en édition limitée comprenant un pack de 15 cartes plus le “10 Babymetal Budokan” album live sur vinyle d’or exclusif disponible pour 125 $. “10 Babymetal Budokan” présente l’audio en direct de la performance finale de BABYMETALsérie de 10 représentations au Nippon Budokan qui s’est déroulée de janvier à avril 2021. L’album live contient un total de 13 chansons qui vous permettront de revivre l’expérience inoubliable au Budokan.

Comme à l’origine “10 ans Babymetal” NFT – qui se sont vendus en quelques minutes – le “10 Babymetal Budokan” les cartes à collectionner numériques seront émises sous forme de NFT sur le LA CIRE blockchain. Les transactions se feront par carte de crédit ou Pay Pal, mais un LA CIRE portefeuille sera nécessaire pour acheter et recevoir les NFT.

Les packs préfabriqués seront distribués le 14 septembre et peuvent être ouverts à partir de 10h PDT / 18h BST en connectant votre LA CIRE portefeuille Ici.

Les packs seront préfabriqués et seront distribués en fonction de la date et de l’heure de la commande.

La première personne à commander obtient la menthe #1 !

“10 Babymetal Budokan” album live sortira numériquement le 29 septembre via Babymetal Records, avec un CD sorti le 15 octobre et un vinyle 2LP à suivre en décembre.

BABYMETAL a été formé en 2010. Leur mission était d’unifier le monde à travers le heavy metal en créant une fusion entre le heavy metal et le genre pop japonais. Leur musique contient un mélange étonnant de pop électronique, une pincée de rock alternatif et industriel, et est nivelée par du heavy metal rapide. Leurs spectacles en direct sont des performances visuelles et sonores révolutionnaires et épiques. BABYMETAL ont continué à parcourir le chemin du métal avec la sortie internationale de leurs trois albums, racontant l’histoire du puissant Fox God et de ses braves guerriers du métal.

Les Échange mondial d’actifs (LA CIRE), connu sous le nom de King of NFT, est le premier réseau NFT de divertissement au monde. Cofondé en 2017 par William E. Quigley et Jonathan Yantis, LA CIRE offre le moyen le plus sûr et le plus pratique de créer, acheter, vendre et échanger des objets virtuels et des produits physiques (NFT et vIRLsTM) à n’importe qui, n’importe où dans le monde. LA CIRE a facilité le commerce de plus de 100 millions d’articles numériques de collections, y compris Blockchain Heroes, Topps GPK, Deadmau5 et Street Fighter de Capcom.

Les Échange mondial d’actifs est certifié neutre en carbone. Non seulement a LA CIRE a résolu les problèmes environnementaux présentés par les NFT émis sur Ethereum, mais a également une mentalité environnementale et prend des mesures pour effacer leur empreinte carbone. Travailler en tant que système de preuve de participation, créer des NFT de compensation de carbone et s’associer à Climate Care, LA CIRE a fait d’énormes progrès dans la construction d’un avenir durable.

