Babymetal : Nouvelle révélation du dieu renard

Groupe de pop-metal japonais BABYMETAL a publié une carte de légende illustrant l’ensemble de son 10e anniversaire. Il a également été révélé que comme la grande finale de BABYMETAL10e anniversaire de , le dimanche 10 octobre, la légende des 10 ans du groupe depuis 2010 sera « scellée » du monde.

BABYMETALL’année du 10e anniversaire de s a commencé le 10 octobre de l’année dernière et depuis lors, ils ont accompli deux exploits majeurs : BABYMETAL ont sorti leur album de plus grands succès, “10 ans Babymetal”, et a terminé avec succès une série de 10 performances appelées “10 Babymetal Budokan” au Nippon Budokan entre janvier et avril 2021. Le troisième et dernier exploit pour conclure leur année commémorative sera “10 Légendes Babymetal”, une série de projets rétrospectifs BABYMETALréalisations de 10 ans.

Ensemble, après la réussite des dix représentations du Budokan, il a été annoncé que “Résistance métallique” Le 10e et dernier épisode s’est terminé après une bataille de 10 ans et BABYMETAL a quitté ce monde pour devenir une légende vivante.

L’annonce d’aujourd’hui du dieu renard — l’entité divine à qui l’on attribue la création BABYMETAL — révèle que le 10 octobre de cette année, BABYMETAL sera “scellé” du monde. Depuis leur dernière performance au Nippon Budokan plus tôt cette année, aucun projet futur n’a été annoncé mais il semble que BABYMETAL disparaîtra de la vue pendant un certain temps.

Comme la finale de BABYMETAL‘s 10e anniversaire, ils devraient sortir “10 Babymetal Budokan” aux formats Blu-ray, DVD et CD le mercredi 29 septembre au Japon. Au niveau international, le “10 Babymetal Budokan” album live sortira en numérique et sur 2CD le 1er octobre via Babymetal Records, avec une sortie en vinyle 2LP vers la fin de l’année.

“10 Babymetal Budokan” liste des pistes :

01. La mort de bébé métal – Shin ver. –



02. Ljime, Dame, Zettai



03. Donne moi du chocolat !!



04. Doki Doki Matin



05. GJ !



06. Pas de pluie, pas d’arc-en-ciel



07. Distorsion (feat. Alissa White-Gluz)



08. PAPAYE!! (feat. F.HERO)



09. Mégitsune



dix. Karaté



11. Headbangeeeeerrrrr !!!!!



12. Celui



13. Route de la Résistance

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).