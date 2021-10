Babymetal présente ‘The One Stairway To Living Legend’ pour conclure l’année de son 10e anniversaire

Groupe de pop-metal japonais BABYMETAL, qui a annoncé qu’il « scellerait » sa légende commémorative des 10 ans du spectacle vivant à compter du dimanche 10 octobre, a publié une vidéo, « The One – Escalier vers la légende vivante », pour conclure son 10e anniversaire.

Dans la vidéo, alors que BABYMETALla chanson clé de « Celui » pièces, Su-Métal et Moamétal montez un long escalier depuis une mer de nuages, décrivant leur voyage de 10 ans sur terre alors qu’ils deviennent maintenant une légende vivante.

Le 10 octobre dernier, BABYMETAL a entamé sa 10e année commémorative et a célébré la sortie de son album des plus grands succès, « 10 ans Babymetal ». Après cette sortie, ils ont terminé avec succès une série de 10 représentations au prestigieux Nippon Budokan entre janvier et avril de cette année, organisent une exposition au musée hmv commémorant la sortie de leur premier livre d’histoire en direct. « 10 Légendes Babymetal » qui résume toutes les activités de leur voyage de 10 ans, et s’est terminée par une exposition à Tower Record Shibuya dans laquelle ils ont présenté plusieurs éléments de scène de leur performance au Nippon Budokan, célébrant simultanément la sortie de leur album live et des séquences live appelées « 10 Babymetal Budokan ».

Avec la fin de BABYMETALl’année du 10e anniversaire, BABYMETAL sera « scellé » du monde et seul le Renard Dieu sait quand ce sceau sera brisé.

BABYMETAL a été formé en 2010. Leur mission était d’unifier le monde à travers le heavy metal en créant une fusion entre le heavy metal et le genre pop japonais. Leur musique contient un mélange étonnant de pop électronique, une pincée de rock alternatif et industriel, et est nivelée par du heavy metal rapide. Leurs spectacles en direct sont des performances visuelles et sonores révolutionnaires et épiques. BABYMETAL ont continué à parcourir le chemin du métal avec la sortie internationale de leurs trois albums, racontant l’histoire du puissant Fox God et de ses braves guerriers du métal.

Un livre sur les dix premières années de BABYMETAL, « Bessatsu Kadokawa Souryoku Tokushuu », est sorti au Japon en octobre 2020. Il contient une longue interview avec Su-métal et Moamétal ainsi que des histoires inédites du producteur du groupe Kobamétal de BABYMETALl’histoire de dix ans, des photos prises lors de spectacles vivants, une discussion entre Démon Kakka et Kobamétal, et beaucoup plus.

BABYMETALle troisième album studio de, « Galaxie de Métal », est sorti en octobre 2019 via oreilleMUSIQUE/Edel. La suite de 2016 « Résistance métallique » est basé sur le concept de « The Odyssey Of Metal Galaxy ».

En 2018, BABYMETAL a annoncé le départ de Yuimetal, qui était autrefois l’un des membres du trio de base du groupe japonais. Elle a quitté le groupe, expliquant dans un communiqué qu’elle poursuivrait une carrière solo en tant que Mizuno Yu.



