Babymetal sortira l’album “10 Babymetal Budokan” en octobre

Groupe de pop-metal japonais BABYMETAL a commencé 2021 avec la poursuite de la célébration de son dixième anniversaire en jouant une série de dix spectacles exclusifs au Nippon Budokan à Tokyo.

Sept ans après leur première apparition dans le lieu mythique, qui les a vus devenir la plus jeune artiste féminine à faire la une de l’histoire prestigieuse du lieu, BABYMETAL a livré une série de dix représentations, utilisant la disposition unique de la salle à 360 degrés avec une scène centrale qui a donné aux personnes présentes la possibilité d’apprécier la performance de près de n’importe quel siège.

Le gouvernement japonais ayant décrété l’état d’urgence moins de deux semaines avant le premier spectacle, BABYMETAL le personnel, les fans et toutes les personnes affiliées aux spectacles ont pris toutes les précautions pour empêcher la propagation de COVID-19, le groupe émettant des “Saviour Masks” (masques faciaux) à tous les fans qui sont venus au spectacle pour être portés par-dessus le masque chaque ventilateur avait à l’origine. Grâce aux efforts minutieux de chacun, heureusement, il n’y a eu aucun rapport de clusters ou d’autres incidents survenus au cours de la série de 10 représentations au Nippon Budokan.

À présent, BABYMETAL révéler les détails d’un événement de diffusion en continu, produit par Danny Wimmer présente. Une coupe de réalisateur de “10 Babymetal Budokan” (qui a été diffusé le samedi 26 juin dernier), le flux de rappel donne aux fans la possibilité de profiter d’une vision différente de la performance avec de nouvelles coupes et un montage spécial.

“10 Babymetal Budokan” encore le flux mondial sortira



Samedi 24 juillet à 12h LA / 15h NY / 20h UK / 21h EU et sera visible à la demande jusqu’au dimanche 25 juillet à 23h59 PST.

Les billets anticipés sont disponibles via babymetal.live, avec des options groupées comprenant des articles de merchandising spéciaux en édition limitée ainsi que des précommandes pour le “10 Babymetal Budokan” album en direct. Des articles de merchandising exclusifs seront disponibles pendant le flux.

“10 Babymetal Budokan” album live sortira en numérique et sur 2CD le 1er octobre via Babymetal Records, avec une sortie en vinyle 2LP fin novembre.

La liste des pistes est la suivante :

01. Babymetal Death – Shin Ver.



02. Ljime, Dame, Zettai



03. Donne moi du chocolat !!



04. Doki Doki Matin



05. Gj!



06. Pas de pluie, pas d’arc-en-ciel



07. Distorsion (feat. Alissa White-Gluz)



08. Papaye!! (feat. F.Hero)



09. Mégitsune



dix. Karaté



11. Headbangeeeeerrrrr !!!!!



12. Celui



13. Route de la Résistance



