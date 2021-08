BAC, GS, JPM, WFC : pourquoi les actions bancaires gagnent aujourd’hui

Aujourd’hui, les actions bancaires sont au centre des préoccupations des investisseurs. En effet, la plupart des grandes banques américaines sont plus élevées aujourd’hui, par une marge similaire.

Source : shutterstock.com/CC7

Banque d’Amérique (NYSE :BAC), JP Morgan (NYSE :JPM), Goldman Sachs (NYSE :SG) et Wells Fargo (NYSE :WFC) sont tous supérieurs d’environ 3 % au moment de la rédaction. Ces mouvements synchronisés semblent indiquer qu’un catalyseur similaire est en jeu pour ces actions.

Il semble que deux catalyseurs clés poussent les actions bancaires à la hausse aujourd’hui. Voyons ce que les investisseurs fixent actuellement avec ces prêteurs.

Hausse des actions bancaires grâce à un rapport positif sur l’emploi et des rendements du Trésor plus élevés

Le premier concerne un rapport positif sur l’emploi. Les États-Unis ont annoncé que 943 000 emplois avaient été créés en juillet, dépassant les prévisions des économistes. Ce niveau de croissance de l’emploi est impressionnant et a renforcé la confiance des investisseurs dans les actions sensibles à l’économie. Il se trouve que les grandes banques entrent dans cette catégorie d’actions.

À mesure que le nombre d’emplois augmente et que l’économie s’améliore, les banques bénéficient d’une augmentation des prêts et d’une meilleure qualité de crédit. Cette pandémie a limité la mesure dans laquelle les banques peuvent prêter de l’argent à des emprunteurs qualifiés. Une évolution vers une augmentation de l’emploi indique que les banques seront non seulement en mesure de prêter plus (et donc de gagner plus d’argent), mais aussi qu’elles pourront le faire aux emprunteurs ayant un meilleur crédit. Plus de prêts de haute qualité sont ce que recherche chaque investisseur dans les grandes banques. En conséquence, ces données sont extrêmement haussières pour les actions bancaires aujourd’hui.

Deuxièmement, ces données sur l’emploi ont stimulé les rendements du Trésor américain. En effet, des rendements obligataires plus élevés signalent au marché que la Fed pourrait commencer à assouplir les achats d’obligations. Moins de mesures de relance peuvent être nécessaires pour « jus » l’économie. En conséquence, le taux de référence à 10 ans, souvent appelé « taux sans risque », a bondi de sept points de base à 1,29% aujourd’hui. En outre, le rendement du Trésor à 30 ans a également bondi de sept points de base à 1,94 %.

Des taux d’intérêt plus élevés ne sont généralement pas bons pour les actions, en particulier les actions à forte croissance. En effet, le taux sans risque est un déterminant clé de la manière dont les flux de trésorerie sont actualisés dans le temps. Lorsque les modèles financiers sont ajustés avec des taux sans risque plus élevés, les valorisations (et donc les cours des actions) baissent.

Cependant, les banques sont uniques en ce sens, dans la mesure où des rendements obligataires plus élevés peuvent entraîner des valorisations plus élevées. En effet, des rendements obligataires longs plus élevés (10 ans et 30 ans, par exemple) pentifient la courbe des taux. Les obligations à court terme (un mois et trois mois, par exemple) sont toujours proches de zéro. Cela signifie que la banque peut emprunter à des taux très bas (courtage d’obligations à court terme) et prêter à des taux plus élevés (comme des hypothèques sur 30 ans ou des lignes de crédit renouvelables). C’est ce qu’on appelle la marge nette d’intérêt (NIM) pour les banques, et comment elles gagnent de l’argent.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.