Bacardi India fait confiance à Zeenah Vilcassim en tant que directeur marketing

Bacardi India a annoncé la nomination de Zeenah Vilcassim au poste de directeur marketing. Vilcassim a rejoint l’équipe de direction de l’Inde dans son nouveau rôle le 1er avril et dirige le marketing consommateur et client pour l’ensemble du portefeuille de marques Bacardi. Forte de plus d’une décennie d’expérience en leadership en stratégie et en conseil, Vilcassim jouera un rôle clé dans la création de synergies entre les équipes marketing, commerciales et financières afin de garantir que les campagnes sont efficaces, percutantes et atteignent les objectifs commerciaux. Elle sera basée au siège social de la société à Gurugram et rapportera à Sanjit Randhawa, directeur général de Bacardi India.

Vilcassim a commencé sa carrière chez Bacardi il y a quatre ans en tant que directrice de la marque mondiale pour le whisky écossais DEWAR’S. Pendant ce temps, elle s’est concentrée sur l’augmentation de l’empreinte de la marque sur les marchés émergents et a supervisé la commercialisation de trois innovations primées, réalisant des volumes record de ventes pour chacune. Au cours de la dernière année, Dewar’s a connu la plus forte croissance de la marque en plus d’une décennie.

«À l’époque où j’étais directeur mondial du whisky écossais DEWAR’S, l’Inde était – et est toujours – l’un de nos marchés les plus passionnants. Il est incroyablement diversifié, dynamique et en constante évolution. Chacune de nos marques emblématiques a l’opportunité de jouer un rôle authentique dans le cœur et l’esprit du consommateur indien. J’ai hâte de commencer et d’apporter un peu de rébellion créative dans tout ce que nous faisons », a déclaré Vilcassim.

Vilcassim a commencé sa carrière en tant qu’économiste et est passée à un poste de consultante en gestion dans la banque mondiale chez Ernst and Young. Elle a occupé des postes précédents au sein de Digital Analytics and Content et a également dirigé l’ensemble des opérations au Royaume-Uni en tant que directrice générale de Protein avant de rejoindre l’équipe de Bacardi.

«Alors que nous continuons à construire et à développer notre portefeuille dans le pays, nous sommes ravis que Zeenah fasse partie de l’équipe de direction en Inde. Elle a joué un rôle essentiel dans le parcours mondial de la marque DEWAR’S et jouera désormais un rôle déterminant dans la direction stratégique et la croissance de l’ensemble du portefeuille de marques de Bacardi en Inde. Avec le consommateur au cœur de tous nos efforts, nous travaillerons en étroite collaboration pour livrer les moments qui comptent et créer des solutions ainsi que des campagnes qui résonnent avec notre public », a ajouté Randhawa.

