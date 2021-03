Achraf Hakimi suscite l’intérêt d’Arsenal. (Photo par Marco Canoniero / LightRocket via .)

L’ancien arrière arrière d’Arsenal, Bacary Sagna, admet qu’il a été choqué par la montée en puissance de la cible des Gunners, Achraf Hakimi.

Le Marocain est une cible signalée pour Mikel Arteta, Arsenal cherchant à capitaliser sur le besoin de l’Inter Milan d’équilibrer les comptes.

Le joueur de 22 ans a rejoint les géants de la Serie A du Real Madrid l’été dernier, mais l’Inter a du mal à maintenir les paiements pour son transfert de 36 millions de livres sterling en Italie.

Hakimi a marqué six buts et fourni cinq passes décisives dans une première campagne impressionnante à San Siro et il a été lié au remplacement d’Hector Bellerin aux Emirats, le Paris Saint-Germain étant passionné par l’Espagnol.

Hakimi a impressionné pour l’Inter ce trimestre. (Photo par Claudio Villa – Inter / .)

« Je suis sûr qu’ils évaluent assez bien la situation et qu’ils ont déjà quelqu’un en tête [if Bellerin leaves]», A déclaré Sagna à Goal.

«Hakimi n’est jamais fatigué, il va toujours de l’avant. Il est si rapide.

«J’ai été surpris quand je l’ai vu jouer pour Madrid parce que pour moi, il n’était pas si bon. Vous pouviez voir le potentiel, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il fasse aussi bien qu’il le fait maintenant.

Plus: Royaume-Uni



Arteta devrait se voir attribuer un budget modeste cet été, en particulier si Arsenal ne parvient pas à remporter la Ligue Europa et rate donc la qualification en Ligue des champions.

Cela signifie que l’Espagnol sera à nouveau chargé d’équilibrer les revenus avec les dépenses.

Avec Hakimi qui coûterait probablement entre 45 et 50 millions de livres sterling, Bellerin serait vendu pour faire place à l’international marocain.

Le Paris Saint-Germain tenait à signer l’Espagnol l’été dernier, avec un montant d’environ 25 millions de livres sterling annoncé.



PLUS: Bacary Sagna conseille à la star d’Arsenal Hector Bellerin de partir malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain





Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();