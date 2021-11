Bacary Sagna fait un aveu honnête sur l’avenir de Paul Pogba à Man Utd

Paul Pogba a joué aux côtés de Bacary Sagna pour l’équipe de France (Photo: .)

Bacary Sagna a critiqué les fans de Manchester United pour leur traitement de Paul Pogba, tout en révélant où il voit l’avenir de l’international français.

Pogba’s a été critiqué pour ses récentes performances pour United, l’ancien milieu de terrain de la Juventus ressemblant à l’ombre du joueur qu’il était lors des périodes de la saison dernière.

Ses niveaux de performance ont été reflétés par la forme de United, les Red Devils n’ayant remporté que trois de leurs 10 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Le contrat actuel du joueur de 28 ans à Old Trafford expire cet été et sera libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier, certaines des plus grandes équipes européennes étant apparemment prêtes à faire une offre.

Et l’ancien arrière droit d’Arsenal et de Manchester City, Sagna, pense que son ancien coéquipier international Pogba pourrait être mieux adapté pour s’éloigner d’Old Trafford, tout en dénonçant la façon dont il a été traité.

« J’aime Paul et sa façon de jouer. Je ne veux pas parler pour lui, mais il semble que les choses aient parfois été un peu difficiles entre lui et les fans parce qu’ils attendent tellement de lui », a-t-il déclaré. Metro.co.uk via freebets.com.

Paul Pogba a lutté pour la cohérence cette saison (Photo: .)

«Ils veulent qu’il soit parfait parce qu’il est tellement charismatique sur le terrain et peut créer tellement d’espace qu’ils veulent qu’il fasse tout. Un peu comme maintenant avec Ronaldo.

‘Pogba a eu beaucoup de bâton pour son récent expulsion [during United’s 5-0 defeat to Liverpool], oui c’était un mauvais tacle, mais il essaie de se battre et de récupérer le ballon pour l’équipe.

« Qu’est-ce que tu veux qu’il fasse, juste rester debout et regarder ? Les gens pensent qu’il s’en moque, qu’il sourit mais le connaissant, il était déçu.

Plus : Manchester United FC



« Je ne sais pas s’il appartient à Manchester United. J’adorerais le voir briller dans l’équipe – il adore Manchester.’

United cherchera à mettre sa mauvaise forme derrière eux avant d’affronter Watford en Premier League samedi.



PLUS : Brendan Rodgers mène la course pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer alors que le conseil d’administration de Manchester United accepte que le norvégien doit être limogé



PLUS : Manchester United révèle une augmentation vertigineuse de la masse salariale depuis la folie des dépenses estivales

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();