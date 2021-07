Bach admet qu’il y avait des doutes “tous les jours” sur les JO de Tokyo

20/07/2021 à 05:59 CEST

. / Tokyo

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a admis aujourd’hui qu’en route vers les Jeux de Tokyo “Il y avait des doutes tous les jours” à cause de la pandémie, bien que cette instance ait décidé de ne pas les rendre publiques afin de ne pas alimenter l’incertitude sur l’événement. Bach s’est exprimé ainsi lors de la présentation du rapport final sur les préparatifs des Jeux dans la capitale japonaise lors de la 138e session plénière du CIO, qui a débuté ce mardi à Tokyo dans un format mixte présentiel et en ligne et trois jours après l’ouverture de Tokyo 2020. Le chef du CIO a souligné que cette instance et les hôtes japonais “étaient confrontés à un choix au début de la pandémie : annuler ou reporter”, et a déclaré qu’opter pour la première option “aurait été la plus simple “, mais ni le CIO ni les hôtes japonais “n’ont jamais envisagé d’annulation”a déclaré Bach, ajoutant que l’organisme international olympique “n’abandonne jamais les athlètes”.

L’Allemand a admis que les responsables des Jeux “ne savaient pas à quel point cela allait être complexe” de réaliser l’événement au milieu d’une pandémie, ce qui n’avait jamais été fait auparavant, et a souligné que la seule certitude était ” qu’il allait falloir investir beaucoup plus“pour y parvenir.” Il y avait des doutes tous les jours, et de nombreuses nuits blanches. Comme le reste du monde, nous ne savions pas ce que demain allait apporter », a reconnu Bach dans son discours devant la session plénière. Le président du CIO a expliqué que cette instance avait décidé « de ne pas exprimer ces doutes » car d’avoir En fait, « cela aurait contribué à l’environnement d’incertitude », les doutes « auraient fini par devenir une prophétie auto-réalisatrice » et les Jeux de Tokyo « auraient été gonflés ».

La présidente du comité d’organisation de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a également reconnu la difficulté du chemin vers les Jeux Olympiques dans la capitale japonaise, ainsi que les “limites” de certains Jeux qui “seront très différents” des précédents événements du même type. Malgré tout cela, Tokyo 2020 aspire à « revisiter la valeur de l’Olympisme et reconnecter le monde entier », un nouveau type de Jeux qu’il a proposé d’appeler « le modèle de Tokyo ».

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, qui s’est également exprimé lors de l’assemblée, a déclaré que “la lumière au bout du tunnel pandémique est déjà en vue”, et que les Jeux de Tokyo auront lieu dans ce contexte. “Dans la plupart des cas, il n’y aura pas de spectateurs dans les tribunes. Mais le sens des Jeux ne sera pas réduit”, a déclaré le dirigeant japonais, qui a souligné que l’événement “doit montrer l’unité de l’humanité”, offrir “des rêves et des espoirs”. “et” inspirer les jeunes. “

Cependant, la priorité absolue du CIO et des hôtes sera “de garantir la sécurité des Jeux” et “de protéger la santé des participants et du public japonais”, ont souligné Bach et Hashimoto. Les Jeux de Tokyo se dérouleront dans un format de “bulle” sans précédent qui comprend l’absence de public dans les tribunes, l’interdiction aux visiteurs étrangers d’entrer au Japon et des limitations strictes de mouvement pour tous les participants à l’événement.

Covid-19 dans le baseball mexicain

Pichets Héctor Velázquez et Sammy Solís ont contracté le covid-19 et sont isolés du reste des membres de l’équipe olympique mexicaine de baseball, a rapporté lundi la fédération mexicaine. “Après les études PCR réalisées dimanche 18 juillet, au début de la concentration de l’équipe mexicaine de baseball, deux cas positifs asymptomatiques ont été signalés pour le covid-19”, indique un communiqué.

L’équipe mexicaine a achevé sa première séance d’entraînement ce lundi, dans l’après-midi en Asie, pour s’adapter plus rapidement aux conditions du site de compétition dans lequel elle jouera dans le groupe A contre le Japon et la République dominicaine. À la suite de la détection du virus chez deux de ses membres, l’équipe a suspendu son entraînement aux premières heures de ce mardi, en attendant la publication de tous les résultats des tests médicaux.

Le Mexique s’est qualifié pour la première fois pour le tournoi olympique de baseball en terminant à la troisième place de la compétition éliminatoire du Premier 12, dans laquelle il a battu les États-Unis en novembre 2019 dans le conflit pour la médaille de bronze. Après cela, le manager de l’équipe, Juan Gabriel Castro, a protesté contre le manque de soutien à l’équipe et a été licencié, remplacé par Benjamin Gil, qui dirigera le groupe à Tokyo 2020. Aux Jeux Olympiques, le Mexique fera ses débuts le 29 juillet contre le République dominicaine et un jour plus tard, il affrontera le favori japonais.

Le baseball revient aux Jeux olympiques après avoir été absent à Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016 ; désormais, la compétition se déroulera avec six équipes, complétées par la Corée, les États-Unis et Israël, dans le groupe B. Le Mexique concourra à Tokyo avec une combinaison de jeunes et de vétérans dirigée par le joueur de premier but Adrián González, avec 317 circuits dans les ligues majeures , et avec d’autres bons frappeurs comme Ryan Goins et Joey Meneses, avec une expérience dans les ligues majeures. Le personnel des lanceurs sera dirigé par le gaucher Oliver Pérez, qui a remporté 73 matchs dans les ligues majeures, et comptera des personnalités telles que Héctor Velázquez, des Astros de Houston et Sammy Solís, avec une expérience dans les ligues majeures et la Ligue japonaise.

Josué Domínguez, en quarantaine

Le nageur dominicain Josué Domínguez a été placé en quarantaine préventive dans un hôtel près du village olympique de Tokyo car sur un vol local qui l’emmenait dans cette capitale, un passager a été testé positif au covid-19. Domínguez a été testé négatif à plusieurs tests pour détecter la maladie et sa participation aux Jeux olympiques ne présente “aucun danger”, a rapporté lundi le Comité olympique dominicain (COD). “Personne ne peut exclure sa participation aux jeux”, a déclaré le chef de mission Gerardo Suero Correa. Il a expliqué que l’isolement de Domínguez est “simplement par précaution”.

Domínguez a atteint un quota B pour les épreuves de 100 et 200 mètres nage libre des Jeux Olympiques fin 2019 lors d’une compétition aux États-Unis. Ses notes ne lui permettent pas d’aspirer à la compétition pour les médailles, mais d’essayer de faire partie des 16 nageurs avec le meilleur bilan.

La République dominicaine participera à Tokyo 2020 avec 64 athlètes dans 10 disciplines. C’est la plus grande délégation du pays aux Jeux Olympiques. Ce nombre comprend les équipes de baseball et de volleyball féminin.