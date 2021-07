Bach assure que le positif au village olympique “ne suppose pas de risques” pour les autres athlètes

in

17/07/2021 à 12:27 CEST

Le Président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, a affirmé ce samedi que le premier positif au covid-19 détecté parmi les habitants qui se trouvent dans le village olympique de Tokyo “ne présente pas de risques” pour les sportifs.

Bach s’est exprimé ainsi lorsqu’on l’a interrogé en conférence de presse sur la contagion d’un membre d’une des délégations étrangères actuellement au village olympique, ce qui a été confirmé ce samedi par le comité d’organisation de Tokyo 2020.

Le positif a été détecté chez un participant étranger aux Jeux qui n’est pas un athlète et, en plus d’être le premier inscrit dans la Villa, il fait partie du total de 14 nouveaux cas de covid-19 annoncés ce samedi par l’organisation en personnel lié aux Jeux.

Le président du CIO a déclaré que les nouveaux cas détectés “ont été placés en isolement” suivant le protocole des organisateurs et “ils ne représentent aucun risque pour les autres participants (aux Jeux) ou pour la population japonaise”, dans une conférence de presse tenue à l’issue d’une réunion de l’exécutif de l’organisation internationale à Tokyo.

Le directeur exécutif du CIO, Christophe Dubi, a souligné, dans le même esprit, que cette instance a « toute confiance » dans la « rigueur » appliquée par les organisateurs pour concevoir et mettre en œuvre les protocoles de sécurité sanitaire pour les Jeux de Tokyo.

Jusqu’à présent en juillet, un total de 44 personnes liées aux Jeux, dont un athlète, ont été testées positives pour l’agent pathogène, selon les chiffres des organisateurs.

Le premier positif parmi les athlètes étrangers détectés au Japon était celui d’un entraîneur de l’équipe olympique ougandaise à son arrivée dans le pays le 19 juin, suivi d’un autre positif plus tard d’un des athlètes, qui séjourne actuellement dans la municipalité d’Izumisano, dans l’ouest du pays.

En plus de la recommandation de voyager au Japon vaccinés, les athlètes et autres participants aux Jeux doivent subir plusieurs tests PCR avant d’arriver dans le pays asiatique et fréquemment après leur arrivée, auxquels s’ajoutent des restrictions strictes sur leurs déplacements dans Japon, entre autres mesures pour prévenir les infections.