Bach se rendra au Japon en juillet avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, doit se rendre au Japon le 12 juillet, date à laquelle il restera moins de deux semaines avant l’ouverture des Jeux de Tokyo, comme annoncé par cet organisme.

Visite de Bach au Japon aura lieu après l’annulation des plans de son voyage dans le pays à la mi-mai, en raison de la déclaration d’un nouvel état d’urgence sanitaire dans les principales régions japonaises en raison de la quatrième vague d’infections à coronavirus.

Sa visite s’inscrira dans le cadre des “opérations de coordination” sur le terrain pour Tokyo 2020, dont l’ouverture est prévue le 23 juillet, a déclaré le vice-président du CIO, John Coates, dans une lettre adressée la veille aux représentants des comités nationaux.

CoatesEn outre, il prévoit de se rendre à Tokyo le 15 juin pour participer aux préparatifs des Jeux sur le terrain avec le comité d’organisation, au cours desquels les détails de l’événement sportif seront finalisés.

Le vice-président du CIO a reconnu les “difficultés” qui ont affecté le mouvement olympique depuis le début de la pandémie, et a souligné l’engagement de l’instance internationale et des hôtes japonais à “organiser des Jeux en toute sécurité” et à ce que Tokyo 2020 “soit la lumière au bout du tunnel “.

Coates Il s’est ainsi adressé aux représentants des comités nationaux olympiques le jour même du début de la dernière commission de coordination entre le CIO et les hôtes japonais, une série de rencontres par voie télématique qui durera jusqu’à ce vendredi.

Au début de la réunion, Bach a déclaré que 80% des athlètes et des membres des comités qui resteront au village olympique devraient arriver au Japon vaccinés, et a offert l’aide du CIO grâce aux contributions du personnel médical des comités nationaux pour répondre aux besoins des ressources sanitaires au Japon pendant les jeux olympiques.

Bach a tenté de dissiper l’inquiétude existante au Japon sur le risque que les Jeux aggravent la situation de la pandémie dans le pays, qui est à l’origine du rejet majoritaire des Japonais de tenir l’événement – selon les sondages – et de la demande d’annulation présentée les Jeux Olympiques par le principal syndicat médical du pays.

Tokyo et le reste des principales régions japonaises font l’objet de nouvelles restrictions dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui durera en principe jusqu’à la fin de ce mois, et bien qu’il y ait eu un nombre record de cas graves de covid-19 et la campagne nationale de vaccination avance lentement.