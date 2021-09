in

Juliet est rejointe par Callie Curry pour parler de la première moitié du Bachelor in Paradise de cette semaine, y compris le drame qui s’est déroulé entre Aaron et Ivan (1h00) et leurs couples préférés restés sur la plage (14h05). Ensuite, ils entrent dans certaines des biographies publiées cette semaine pour les hommes de Michelle (23:03).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Callie Curry

Producteur : Kaya McMullen

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS